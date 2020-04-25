中國

中國新聞

疫情暫緩 共享單車再上路

【明報專訊】隨着疫情防控形勢持續好轉，湖北省襄陽市開展共享單車企業的復工復產工作，昨日當地工作人員將共享電動助力車投放到街上並消毒，方便市民出行。

（新華社）

上 / 下一篇新聞