銅鑼灣書店台重開 林榮基：毋懼破壞

蔡英文贈花籃 300警駐場保護

林榮基昨晚一直為書店開業做準備，他說很忙，有很多書要整理。書店今午12時迎客，為防止再有人騷擾，台媒稱現場安排300警力保護。林榮基說，中共在港以暴力摧毁了銅鑼灣書店，又開了一家假的銅鑼灣書店，「沒書都叫書店」，現在他要重啟的才是真正銅鑼灣書店。台媒預計立法院長游錫堃會到書店支持。開幕前夕，書店門口放有總統蔡英文送的花籃，寫有「願公平如大水滾滾，使公義如江河滔滔」。

據《聯合報》報道，林榮基昨晨出席一個座談會前受訪時表示，香港眾志秘書長黃之鋒來台曾遭人攻擊，他跟歌手何韻詩也都在台遭人潑漆，「我擔心下一次就不是潑漆了，下一次也可能不是港人，而是你們（台灣人）」。

籲修法防滲透 憂「下次台人被潑漆」

去年時代力量等多個黨團推出「中共代理人」法案，最後民進黨以「反滲透法」作為替代，在最後一個會期急速通過。林榮基認為，台灣還是應該通過「中共代理人法」才能明確防範大陸勢力滲透，又說「星期一才收到律師信，隔天就被潑漆，怎麼可能沒有中國勢力在背後」。

林榮基周一收律師信，指「銅鑼灣書店有限公司」3月初已被註冊，他不得使用「銅鑼灣書店」名稱；周二被潑漆；亦有人在陸委會facebook留言，稱會對林榮基不利。

明報記者