兩加國人被扣500天 杜魯多：華藉防疫拒探

美國之音報道，杜魯多周四（23日）在新聞發布會上表示，中國已暫停每月一次的領事探視，理由是為了阻止新冠病毒在中國監獄傳播。惟他質疑兩人所在的地區沒受疫情特別影響。杜魯多透露，加拿大外交部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）最近已向中國外長王毅提出抗議，表示強烈希望兩人獲釋；加國政府亦正繼續向北京施壓，要求獲得更多細節，並恢復例行探視。

孟晚舟案後兩人以間諜罪被捕

中國2018年12月10日先後以間諜罪名拘捕康明凱與斯帕弗。官媒其後報道，康明凱自2017年來，經常持普通護照和商務簽證入境，通過中國境內的關係人，竊取、刺探中國敏感資料及情報，斯帕弗「是康明凱的重要情報關係人」。兩人被捕前9天，華為副董事長兼首席財務官孟晚舟在溫哥華被捕。

購華100萬口罩 加指不合格

另據《環球郵報》（The Globe and Mail）報道，加拿大政府表示，從中國購買的大約100萬個口罩，由於不符合給醫護專業人士佩戴的標準，不會下發給各省市使用。中國生產的KN95口罩與美國N95口罩的標準相近，被視為後者的替代品。不過加國衛生部核檢後表示，該批KN95口罩質量不符標準。衛生部發言人莫里塞特（Eric Morrissette）說，這些口罩不會提供給前線醫護人員，目前「正評估是否可用於非醫療照護的環境」。

多倫多市本月7日亦召回超過6萬個中國製口罩。這批口罩是供給護理機構的工作人員使用，在接獲容易撕裂的報告後，市府稱調查發現口罩不符標準，全部召回。

因應疫情，中國政府及中企近日曾向加拿大捐贈口罩等物資，加方亦有表示感謝。加拿大亦在中國建立起醫療物資採購和供應網，不過上周加國政府派兩架專機至上海提取防疫物資，因機場運送海外防疫物資的航班增加太多，最後空手而歸。