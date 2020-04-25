中疾控主任談新冠疫苗：9月或可用於緊急情况

兩類3種疫苗已達臨牀試驗

觀察者網報道，高福23日在接受央視旗下CGTN採訪時表示，開發疫苗需要時間並要確保安全和有效，「中國在新冠病毒疫苗研發的前沿，或許到9月份我們能有一種在緊急情况下使用的疫苗。比如，如果疫情再次大規模爆發，仍處於第二或第三階臨牀試驗的疫苗可以用於特殊群體，例如醫療工作者。所以這要看情况，在我看來，也許明年初我們能研發出可用於健康人群的疫苗，這一切取決於我們的研發進程。」

中國目前循5種技術路線部署疫苗研發工作，分別是滅活疫苗、重組蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗（重組新冠病毒疫苗）、減毒流感病毒載體活疫苗和核酸疫苗，目前已有兩類型3種疫苗進行臨牀試驗。央視報道，4月12日，由軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所陳薇院士團隊研發的重組新冠病毒疫苗，已開展二期臨牀試驗。同日，國藥集團中國生物武漢生物製品研究所研發滅活疫苗的一期和二期臨牀試驗在河南焦作武陟縣啟動。截至23日，已完成第一階段前3個年齡組96人的疫苗接種，目前接種情况顯示安全性良好，昨日已正式進入二期臨牀研究。

另外北京科興中維生物技術有限公司聯合有關科研機構研發的新冠病毒滅活疫苗，也進入臨牀試驗階段。法新社昨引述科興稱，研發的減活病毒疫苗已首度成功保護獼猴免受新冠肺炎病毒 SARS- CoV-2 感染，且無明顯副作用。

（抗疫新階段）