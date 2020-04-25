專家稱研究火星 「可預見地球未來」

整個任務料需3年多

澎湃新聞及新浪網報道，賈陽表示，在火星上生活的暢想遙遠、沒有時間表，而且困難重重，首先要防輻射，因為火星大氣稀薄，另外火星引力可能只有地球的四成，長時間生活人的肌肉會退化。對於各種移民火星的計劃，賈陽和中國科學院國家天文台研究員茍利軍都認為現有的計劃都「不靠譜」、「屬於炒作」。

至於尋找外星人的想法，茍利軍稱，美國和歐洲已經發射了非常多探測器，雖然的確在火星上發現液態水，但並非純淨水，實際上是一種化學溶液，即鹵水，其冰點比正常低很多，因此在表面平均溫度為零下二三十度的火星仍未結冰。

茍利軍說，以往的火星車發現火星跟地球有非常多相似之處，比如岩石有被水沖刷過的痕跡，科學界認為，三四十億年前火星上應該充滿大量液態水，但後來因為大氣蒸發，逐漸沒有足夠的壓力來維持這種液態水，加上溫度的變化，導致整個表面的水蒸發掉。這又涉及大氣如何蒸發的問題，現在已經在慢慢解開這方面的謎團，透過研究火星有可能可以預見地球數十億年後的命運。