探測火星7月升空 巡視器名天問一號

取名源於屈原長詩

中新社報道，昨日是第5個「中國航天日」，最新公布的火星探測任務名稱源於戰國時期詩人屈原的長詩《天問》，「表達了中華民族對真理追求的堅韌與執著，體現了對自然和宇宙空間探索的文化傳承，寓意探求科學真理征途漫漫，追求科技創新永無止境」。

《新京報》報道，中國火星探測工程名稱全球徵集早在2016年8月啟動，「鳳凰、天問、火星、騰龍、麒麟、朱雀、追夢、鳳翔」8個名稱入圍，最終「天問」脫穎而出。中國的航天任務命名多與神話傳說和古典文化有關，比如探月工程取名「嫦娥」，月球車得名「玉兔」，空間實驗室叫「天宮」，衛星則有「北斗」、「悟空」、「墨子」、「張衡」等。

今年遇「火星衝日」 較近地球

由於地球的公轉，火星與地球的距離每隔26個月左右會達到極近值，被稱為「火星衝日」，這段時間也是探測火星的最佳時期，人類可以使用較低的成本將探測器送往火星。今年正是火星探測活動的窗口期，除「天問一號」外，美國將發射「毅力號」火星車，阿聯酋則有「希望」火星探測器升空。

按照計劃，今年中國將使用「長征五號」運載火箭發射火星探測器，一次性實現火星環繞、著陸和巡視探測「三步走」，開展火星全球性和綜合性探測，並對火星表面重點地區精細巡視勘查。

據了解，中國火星探測器分為環繞器與著陸器兩部分，火箭將探測器發射至地火轉移軌道，隨後在地面測控系統的支持下，透過多次軌道機動和中途修正，在近火點實施制動，進入環火橢圓軌道，運行到選定的進入窗口，探測器將進行降軌控制，釋放著陸巡視器。著陸巡視器進入火星大氣後，透過氣動外形、降落傘、發動機、多級減速和著陸反衝軟著陸。火星車（即巡視器）和著陸平台分離後，將開展區域巡視探測和相關工程實踐活動。環繞器將為火星車提供中繼通信鏈路，並開展環繞科學探測。

中國火星探測任務工程總設計師張榮橋指出，到達火星並非最終目的，到達後盡可能獲得有效的科學探測數據才是目標。張榮橋稱，「天問一號」環繞器和火星車分別攜帶7台和6台載荷（負荷物），將進行5項工作，一是照相，二是測物質、測元素，三是測環境，四是看火星的內部，包括淺層地質結構的情况，五是看火星氣象。火星探測器副總設計師賈陽稱，「天問一號」將在火星上工作一年，但不會帶會火星物質。

去年11月，國家航天局發布試驗畫面，著陸器在火星環境下懸停、避障、緩速下降，安全著陸是火星探測最艱巨的挑戰之一。該試驗在位於河北張家口市懷來縣的亞洲最大地外天體著陸綜合試驗場進行，模擬火星重力環境。

明報記者

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