警稱王全璋返京不利改造

維權律師：王「守住709律師的尊嚴」

謝陽昨對本報表示，王全璋的精神狀態還行，但情况不好，當局以剝奪政治權利5年為由限制其自由。謝陽透露王全璋仍會申訴，形容他作為被捕律師中唯一沒有認罪的人，「守住了709律師的尊嚴」。王全璋的姐姐王全秀昨到王全璋住所轄下派出所查問是誰禁止他返回北京，當日王妻李文足於Twitter貼出王全秀與一名自稱是警察的便衣人員對話，對方稱有很多原因，在北京不利王改造、剝奪政治權利亦算是服刑；又表示派出所亦不願意見到王全璋到濟南，「他來了，給我們帶來了麻煩」。

王批主審法官「明目張膽違法」

《德國之聲》昨發表王全璋的專訪，王表示認為審他的法官「在過程中明目張膽地去違法」，其案基本上就是一個任意定罪跟任意量刑的問題。辦案人員先後找了3個罪名，最後用一年半時間指控他「顛覆國家政權罪」。王全璋說，作為律師，「不是只有維護表面的公正，而是在最關鍵的程序上，都能保持公正」。他過去辦理的不少案件都有程序上的不公正，並發生在自己身上。「既然中國在講全面依法治國，那首先他們就不能濫用權力。他們不應該一方面擴大權力，一方面又公開宣稱限制公權力」。

王全璋說不後悔當初所代理過的案件，目前的打算是跟妻兒見面，慢慢再想下一步。但是自己還有5年褫奪公權的處罰，「當地的執行機關又把這種政治處罰塞進自己的私貨，還要限制我去北京。這是完全沒有任何法律依據的」。

明報記者