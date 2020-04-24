美促永禁野生動物濕貨市場 北京：根本不存在

路透社報道，美國務卿蓬佩奧周三（22日）發布紀念地球日50周年聲明表示，「由於在濕貨市場出售的非法野生動物與人畜共患傳染病之間有密切關聯，美國呼籲中國永久關閉其野生動物濕貨市場，以及所有非法銷售野生動物的市場。」

蓬佩奧再批華未及時通報疫情

當日的記者會上，蓬佩奧再次批評中國沒有及時通報疫情，且未分享最初的病毒樣本，他國人員至今也無法進入中國的實驗室以調查病毒來源。但他又感謝中國提供的抗疫物資，表示期待中國繼續提供援助。

澳洲籲G20各國調查「逐步清除」

英國廣播公司（BBC）報道，澳洲政府日前亦在G20農業部長會議之後，呼籲G20各國調查野生動物濕貨市場並採措施，稱這些市場造成「生物安全和人類健康風險」，建議需「逐步清除」。

澳洲農業部長利特爾普勞德（David Littleproud）昨接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時表示，他不是針對所有食品市場，「例如悉尼魚市場那樣的濕貨市場就是完全安全的。」他說，但如果市場內有野生動物，有活體或外來野生動物，那就造成了目前可見的人類與生物安全風險，「中國向WHO通報時就稱野生動物是新冠病毒的源頭。」

耿爽：活禽海鮮市場賣野生動物屬違法

對此耿爽昨稱，中國根本不存在「野生動物濕貨市場」，中國沒有「濕貨市場」這一概念，更常見的是農貿市場和活禽海鮮市場。這類市場不僅中國有，在許多東南亞國家和廣大發展中國家亦都普遍存在。國際法並未對開設及運營此類市場作出限制。

耿爽強調，中國已立法全面禁止非法野生動物交易與食用，在農貿市場和活禽海鮮市場銷售野生動物是違法，一旦發現將取締及法律懲處。

自新冠疫情1月於武漢華南海鮮市場爆發以來，中國首先叫停內地的野生動物貿易，在2月底全國人大又通過決定，全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習。不過其後有媒體在廣東、廣西等地發現仍有市場出售野生動物。

（抗疫新階段）