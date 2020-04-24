中國向世衛再捐款2.3億

耿爽表示，中方決定在前期向世衛捐款2000萬美元（約1.55億港元）現匯基礎上，增加3000萬美元現匯捐款，用於新冠肺炎疫情防控、支持發展中國家衛生體系建設等工作。他強調，在全球抗擊疫情的關鍵時刻，支持世衛組織就是捍衛多邊主義的理念和原則，維護聯合國的地位和權威。

美國是世衛最大「金主」，國務院數據顯示華府去年向WHO捐獻4億美元（約31億港元），佔後者預算的15%。特朗普早前批評世衛「以中國為中心」。WHO總幹事譚德塞周三（22日）呼籲美國重新考慮暫停撥款的決定。

王毅通話法外長 籲「鼓勁」世衛

另據新華社報道，中國國務委員兼外交部長王毅周三同法國外長勒德里昂通話時提到，「現在對世衛組織應該鼓勁，而不是泄勁，應該支持，而不是拆台」，應該超越意識形態、社會制度、集團陣營、各自國內政治考慮，站在全人類衛生健康角度上支持世衛。

法國總統馬克龍上周質疑北京對疫情有所隱瞞，勒德里昂上周二更召見中國駐法大使盧沙野，對中方指摘西方國家抗疫不力的言論表示不認同。王毅表示，感謝法方在中方抗疫困難時提供幫助，現願投桃報李，根據法方需要提供幫助，中方會與法方合作，直至共同徹底戰勝疫情。勒德里昂稱，法中都支持世衛發揮作用，反對利用疫情污名化特定國家。

台外長：參與世衛大會機率仍低

中央社報道，台灣外交部長吳釗燮昨在立法院接受質詢時稱，今年受邀參與世界衛生大會（WHA）的機率仍低。過去3年WHO秘書處均無邀請台灣以觀察員身分出席WHA。

（抗疫新階段）