五一9000萬人出遊 仍禁跨境跨省 谷旅遊復蘇 上海迪園重開

4天周邊遊成主流 多地降價吸客

今年的五一小長假被視為在疫情好轉下推動消費的良機，也是旅遊、服務等行業難得的復蘇機會。不過中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組本月9日印發的「指導意見」指出，全國文體活動及跨省跨境旅遊等暫不恢復，但這限制或間接帶動本地遊。「第一財經」報道，旅遊網站攜程、驢媽媽、途牛、同程等發布最新報告顯示，本地人遊本地，以及4天以內的周邊遊成為主流，且整體不加價，甚至多地降價吸客。

上海市搞購物節 擬設24小時營業區

據中新網報道，上海市昨日提出12項政策推動消費，將舉辦「五五購物節」，其中包括將發展夜間經濟，探索24小時營業區試點，引導市民「看上海、逛景點、住酒店、看大戲、購特產」，包括重開上海迪士尼樂園。廣東省消委會昨發布疫情對廣東居民消費影響變化的調查報告則顯示，廣東逾九成消費者已逐步恢復正常消費，服務業在疫情後有望率先迎來反彈，其中「吃、遊、娛」最為突出。

浙江、江蘇等地則派發旅遊消費券，有景區門票減價吸客。江蘇發改委周三公布，景區5月實施為期一個月的門票價格優惠，價格下調最少10%。攜程預測報告顯示，國內旅遊「熱度已起」，五一期間可在平台預約的景區數量將超過4000；黃金周或有近9000萬人次出遊，將創疫情以來出遊人次新高。不過全國各地對疫情的防控仍未鬆懈。國家文旅部聯合衛健委上周三（15日）印發通知，要求各景區建立完善預約制度，推行分時段遊覽預約，引導遊客間隔入園、避免集中同一時段旅遊，嚴格限制現場領票、購票遊客數量，接待遊客量不得超過最大承載量的30%。

低風險區受追捧 景區需早一日預約

「預約購票」成為遊客和旅行社面臨的首要問題。央視新聞報道，安徽省文旅廳已明訂，五一假日安徽境內的4A級及以上旅遊景區，在節假日遊覽全部要預約，做到「應約盡約」，在常態化疫情防控中確保安全有序開放。根據攜程全球玩樂平台的統計，目前已開業園景區中，不少景區要求遊客至少提前一天預約。攜程集團副總裁、全球玩樂事業部總裁喻曉江倡議，「無預約，不旅遊」，養成預約習慣。

有關調查亦顯示，民衆更喜歡到疫情低風險的地方遊玩，旅遊網站「同程藝龍」數據顯示，4月30日入住的酒店搜索量自3月中以來增長明顯，5月1日入住的酒店搜索量更較4月29日入住增長近8倍；五星級酒店佔一半，疫情低風險旅遊城市酒店預訂量排名靠前。中國疾控中心研究員馮錄召建議，出遊要注意4項防護措施（見表），呼籲年長者、慢性病患者和孕婦勿出遊。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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