台艦隊染疫 蔡英文道歉 支隊長：生命保證無隱瞞

蔡：不會護短 防長：沒有回報

綜合台媒報道，敦睦艦隊昨天再增一人確診新冠肺炎，群聚感染人數累計28人。蔡英文昨天上午在臨時記者會上表示，身為三軍統帥，她要向台灣人致歉。她說，海軍在防疫上出了疏漏，她要求以誠實作為最高原則，國防部前日也檢討四大缺失，完整調查清楚後，絕對不會護短。

嚴德發等人昨則現身立法院就事件做專案報告並備質詢，就有立委稱造成疫情擴散的主要原因，是敦睦支隊未回報官兵發燒狀况。嚴德發承認，國防部確實曾針對發燒等情况制定通報流程，一旦發生應啟動隔離，但15日官兵休假離營未向國防部回報。

陳道輝：寧死海上 不害國人家人

陳道輝其後透過現場電話連線回應稱，他要對台灣社會造成的重大不安表達個人最深切歉意，但「我在此用生命保證，我絕對沒有隱瞞任何疫情」。他說，身為軍人，寧可死在海上、船上，不可能讓病毒去危害應保護的國人跟親愛的家人。若知道已有人感染，一定會遵照國防部命令立刻返航。陳道輝又稱自己沒有權限決定靠港後官兵何時解散，只是「奉命執行」。對於自己前日已遭處分，他表示「那是應該的」。

針對未回報5名官兵在船上發燒，陳道輝說，他曾回報其中連續發燒兩天、症狀較嚴重的一人，其餘4人則因醫療小組判斷是一般感冒，症狀輕微，而沒有回報。有立委問是否感冒就不回報，嚴德發稱要求是一定要通報，而陳沒有做到。海軍副司令梅家樹昨晚也表示，經艦指部初步清點，並無回報記錄。

外傳敦睦艦隊有執行機密任務。蔡英文昨稱這次是有一些比較特殊任務，不方便在公開場合說，但「除了帛琉（帕勞）之外，沒有去別的地方」。敦睦艦隊返台後爆疫，疫源至今未明，艦隊在帕勞的活動成為調查重點。海軍早前3次強調艦隊在帕勞沒有開放民眾登艦，而有帕勞台商傳出30至40人手持帕勞和中華民國國旗於其中一艘康定艦甲板上的合照。該台商稱，艦隊3月15日離開那天，當地民眾去參加艦上升旗儀式。

不過，嚴德發在立法院仍否認開放，而梅家樹補充說，康定艦的升旗典禮是「官式行程」，承認「配合典禮由大使館邀請了（當地僑民上船）」。

明報記者

（抗疫新階段）