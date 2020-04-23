加赴華運醫療品飛機空手返 中方否認限制

內地媒體：貨物仍屬加拿大

據加拿大廣播公司（CBC）報道，杜魯多在記者會說，這兩架飛機一架是聯邦政府派出的，一架是某省派出的。中國允許飛機在地面等待的時間有嚴格限制，即便沒等到貨物上機，也會要求離開，而機場有許多檢查哨點和隔離措施，供應路線和道路運輸寸步難行。杜魯多形容，「我們正處於與國際競爭個人保護物資（PPE）的局勢當中」。

加拿大公共服務和採購中心通訊主任表示，由於從上海機場航站樓起飛的貨運航班大增，造成地面擁擠，結果預期的貨物無法在規定的起飛時間前運抵。

「觀察者網」報道稱，這些貨物仍然屬於加拿大，目前正在上海的一個租賃倉庫裏，將通過以後的航班交付。中國外交部發言人耿爽昨指出，中方有關機場和空管部門均未限制貨運包機過站時間；加國近期在華採購醫療物資並多次派包機赴上海運輸，中方都提供積極協助和便利，得到加方多次感謝。

另據中國外交部消息，國務委員兼外長王毅周二與日本外相茂木敏充通電話。王毅表示中國會為日方在華採購醫療物資提供便利。

（抗疫新階段）