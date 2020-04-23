孫力軍被指主導「淨化港媒」跨境執法 出版人：刊桃色新聞惹怒 買斷雜誌搜港辦公室

雜誌揭中南海內幕 在內地被捕判囚

有香港永久居民及美國公民身分的王健民曾是《亞洲週刊》資深特派員，後創辦《新維月刊》、《臉譜》兩份雜誌，不時揭中南海內幕。2014年5月30日深夜，王健民從本港返回深圳住所後被帶走。翌年11月案件在深圳南山區法院開庭，王健民及編輯咼中校、臨時工劉海濤、王妻徐中雲被控非法從事出版物編輯出版、發行罪，王被加控串謀投標及行賄兩罪，2016年7月法庭裁定罪成，王健民被判監5年3個月，去年2月獲減刑半年出獄。

稱審訊公安認買斷該期雜誌

現時身在美國的王健民接受本報電話訪問時稱，2014年3月15日發行的《臉譜》第27期刊出「孟建柱大秘」的桃色新聞，說的是時任中央政法委書記孟建柱一手提拔的孫力軍緋聞，當期1.5萬冊雜誌很快售罄，往期一般只能賣完印數八成，同月底加印5000冊又賣光，翌月初再加印5000冊未出倉庫即被「買斷」。王被捕後，審訊他的公安曾問是否知道誰買走該期雜誌，王反問「是你們嗎？」，對方笑答「你知道就好」。

王健民表示，雖然案件表面上由深圳經偵警辦理，但他的一名副國級高官朋友曾找中央政法委說情，得知案件由孟建柱、孫力軍主導，「找誰都沒有用」，也有辦案公安對他說「你怎麼不問為什麼是經偵不是國保來辦這個案」，暗指國保是幕後主腦。他還見到卷宗封面寫有「317專案」字樣，並引述知情人士稱，該案主審法官和檢控官需上京直接向中央政法委匯報、討論刑期。

提審及深圳家中見金鐘辦公室資料

王健民透露，2014年7月初，在提審中見到他存放在金鐘遠東金融中心4305室辦公室的資料，出獄後也在深圳家中發現香港辦公室的物品。王以亞洲嘉信管理諮詢有限公司的名義租用上址，同時作為《新維月刊》、《臉譜》編輯部使用，2014年8月透過在港朋友退租。涉案的王妻徐中雲雖獲保釋及僅被罰款，但在2018年8月前都無法出境。涉串謀投標及行賄的王健民員工羅莎，2017年5月22日獲釋後，到深圳經偵局領回個人物品，同時將其中屬於王健民的物品交給徐中雲。王健民又稱，國保從羅莎處獲得金鐘辦公室入門密碼。本報昨日未能聯繫羅莎置評。

王健民說，曾要其律師陳南沙到香港辦公室取證，「但他可能沒做」。本報向陳南沙查詢，截至發稿前未獲回覆。王還表示，他曾當面指摘公安「跨境執法」，一名陳姓警官說，他們是經「香港中國法律律師事務所」批准的，且全程錄影。

指孫或為立功 「書店抓銅鑼灣」

2014年7月底，王健民在提審中從警員口中獲悉，公安已將「317專案」升級為「淨化港澳傳媒」行動。據他分析，專案組在他身上找不到嚴重問題，但理清香港「禁書」、「禁刊」的經營模式，而且只因一篇孫力軍緋聞文章就搞出這麼大動靜難以向領導層交代，於是一不做二不休，「孫力軍發現這是立功機會，既可以公報私仇，又可以作為投名狀，以搞定香港出版業作為升官跳板」，最終「抓典型」，「雜誌抓我，書店抓銅鑼灣」。

明報記者

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