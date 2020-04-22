林榮基遭潑紅漆 斥開書店被恐嚇荒謬

曾收稱統派會到書店抗議情報

林榮基原定本周六（25 日）於台灣重開銅鑼灣書店，惟前日卻突然收到律師函，指「銅鑼灣書店」已被註冊。他當日受訪時，亦曾引述轄區分局警方的話稱，接獲統派將會到其書店抗議的情報，結果林榮基昨就被淋紅油。

《自由時報》報道，事發於昨晨8時50分，林榮基在中山北路的咖啡店準備用餐時，在門口突然遭一名戴口罩、鴨舌帽的黑衣人持飲料杯潑灑紅漆，疑犯潑漆後拔腿狂奔，林隨後也不顧一身紅漆奮力追趕，但追趕未果向警方報案。警方到場調查觀看閉路電視片段後，已鎖定疑犯。

林榮基事後在即將新開幕的書店前向媒體透露，他認為黑衣人明顯是針對他而來，希望台灣警方能夠將疑犯繩之以法，也要調查背後是何人指使。他還向中央社表示對於受襲感到荒謬。台陸委會強烈譴責暴力滋事行為，稱目前本案警方已在偵辦，警告切勿以身試法，台灣政府必定追究責任，確保任何在台民眾人身安全及合法權利。