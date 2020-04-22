批當局防疫政策 鄂又一醫生被懲

明報記者

內地網絡周一（20日）流傳一份鄂東醫療集團紀委的處理通報文件。通報稱，鄂東醫療集團管理質量部主任、黃石市中心醫院副院長余向東通過個人微博、微信公眾號等網絡平台，對戴口罩、居家管理、封城等臨時措施以及安徽支援1.2噸中藥材等問題，發表一些不當言論，比如對當局的防疫政策不滿和對中醫中藥的負面言論。

余向東因此受到記過處分，並被免去鄂東醫療集團管理質量部主任，以及市中心醫院副院長的職務。其微博「棒棒醫生」也顯示異常狀態，所有內容均已清空。

當事人：文章已成歷史 不參與爭論

余向東昨日向自媒體「健康界」證實通報屬實，並表示「組織上對我的安排很好，今後做醫生，也做一點質量管理工作，以前寫的文章已經成為歷史」。儘管業界對他被免職一事非常關注，但余向東稱，不會參與媒體的爭論。

對於余向東受處分，媒體人于平在微信公眾號「魚眼觀察」上撰文表示，這份處理通報在醫生群體內部引起了很大震動，許多醫生都公開對余向東表達同情。

「健康界」引述一名地方衛健委工作人員表示，事件「讓人感到很奇怪和悲哀，這或許與他過去經常發表與他人不同的看法有關」。余向東還公開反對使用鍾南山力推的氫氧療法治療新冠肺炎治療。

兩度發文批抗疫政策

其實余向東一直工作在抗疫前線。2月時，他發文〈循證的崩潰〉，指責當局不斷變換的抗疫政策，這篇文章閱讀量超過10萬次後被刪除。2月17日，他又發文〈無證可循就只有等死嗎〉，批評從武漢協和醫院一開始的方案起，抗菌藥物就堂而皇之不加區別地大量用於新冠肺炎的輕症和重症，「這是典型的有證不循」。他進一步指出，新冠肺炎既然確定是病毒性肺炎，則抗菌藥物對其無效，這有無數的證據，無可辯解。

（抗疫新階段）