本土傳播增至1傳71 哈市疑似源頭曾赴滬

逾4000人須排查

據黑龍江衛健委昨日通報，哈爾濱周一（20日）新增確診病例6宗，無症狀感染者4宗。截至昨日，這次傳播鏈已造成71人感染（48人確診，23人無症狀），其中遼寧撫順、內蒙古鄂溫克各有1例確診。《北京日報》引述黑龍江地方傳媒報道，哈爾濱兩醫院近期排查與哈爾濱病例「有共同軌迹」者，共4106人。距哈爾濱300多公里的齊齊哈爾市周一發布一則排查通告，表示通過哈醫大一院、哈爾濱市二院的排查名單資料，在4106人中篩查出該市人員167人，暗示當地可能有爆疫風險。

梳理是次哈爾濱感染者關係圖，一名從美國返回的韓姓女子被懷疑是疫情源頭，她居住小區此前已加強管控。據央視引述哈爾濱市疾病控制中心報道，22歲的韓在美國留學，3月18日從紐約經香港、北京中轉返抵哈爾濱後居家隔離， 3月31日做檢測，4月3日結果呈陰性，解除隔離。此後兩天，她有跟家人外出的聚餐史；4月5日，韓曾到上海，並在當地一家美容院接受手術，然後返酒店，其間未到過其他地方；4月8日返回哈爾濱。

對於黑龍江輸入病例增加，國家衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅昨表示，口岸地區防疫是當前重點。衛健委已向綏芬河派出臨牀、防控、實驗室檢測專家，指導防疫和救治工作；亦向滿洲里派出專家組指導。

（抗疫新階段）