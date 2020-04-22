譚德塞稱武漢更早通報 台：先後非重點

中央社報道，譚德塞在日內瓦記者會上稱，世衛收到的首份疫情通報來自武漢，而非台灣去年12月31日寄送的電郵；此外，台灣沒提到人傳人，僅是想了解更多疫情情况。台灣本月11日公開上述電郵內容，表明曾向WHO示警，其中提及出現在武漢的病例有沙士特性且需隔離治療。

台外交部發言人昨表示，各方關切的焦點不應是哪國率先通報WHO，而應是WHO當時的處理、研判與回應，希望WHO能進一步說明。他又說，當時台灣並無確診病例，無法「明示」會人傳人。

被指失職 陸疾控主任：沒說過不會人傳人

另外，曾被指失職、未有盡責通報的中國疾控中心主任高福，日前接受央視旗下CGTN專訪時稱，「從來沒說過（新冠病毒）不存在人傳人的現象」。他表示，1月19日，到武漢的高級專家組一致認為有人傳人情况，問題只是「有多嚴重」；當晚記者會上自己提到病毒已發展成「有限的人傳人」；翌日專家組稱病毒已發展為「有效的人傳人」。

（抗疫新階段）