稱未接上級指示 92官兵拒配合疫情調查 台艦確診續增 防長道歉兩將受查

多3人中招 防長自請處分

綜合《聯合報》、中央社等台媒報道，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中通報，敦睦艦隊昨確診的3人均為磐石艦的實習生或軍人，在艦上已出現症狀，首次檢測呈陰性，二次檢測才確診；其中一名20多歲男實習生，在3月30日嗅覺味覺出現異常，因與早前確診病例同艙，本月18日主動就醫。另外兩名分別為30多歲女性和20多歲男性，前者約自4月5日出現頭暈、鼻塞、頭痛及嗅覺異常症狀，航行期間症狀改善；後者3月23日出現流鼻水、發燒、頭痛，兩人均於18日到集中檢疫所隔離檢測。

針對艦隊的27宗確診個案，台衛生部門已掌握接觸者共349人，其中187人須居家隔離，162人為自主健康管理對象。陳時中表示，磐石艦全艦337人從昨日起全員須抽血驗抗體。對於這次政府防疫出紕漏、陳時中要負責的說法，陳時中表示有些傷感。他又說指揮中心和各單位的磨合都很好，「如果磨合不好，我們社會沒有辦法守住社會的這條防線」。

船醫曾指有人發燒 疑敦睦支隊無上報

台國防部昨晚舉行臨時記者會，防長嚴德發就敦睦艦隊初步調查結果說明，並率將領向社會各界道歉。他同時公布首批懲處名單，敦睦艦隊支隊長陳道輝少將、艦指部指揮官高嘉濱等兩人調離現職，接受調查。嚴德發與海軍司令劉志斌則自請處分。據指，磐石艦中尉醫官曾在外訪航程中匯報有官兵發燒，但敦睦支隊未向上呈報，導致嚴德發、劉志斌，以及參謀總長黄曙光及海軍參謀長敖以智等人無法知情。敖以智上周三（15日）在立法院堅稱艦隊官兵「健康良好」。

台灣各縣市近日陸續更新感染士兵下船後的足迹，目前已遍及從台北、新北、基隆、台中、高雄至台南等逾10縣市的餐廳、商場、夜市等逾百個地點，其中高雄截至周一發現共23處熱點，同時查出士兵早於14日晚已休假下船，而非軍方所稱15日下午。

韓國瑜促官兵配合高雄 警告罰款

為進一步排查，除已確診人員外，高雄衛生局針對350名高雄籍官兵逐一電訪，其中92人稱未接獲上級指示，拒絕配合做疫情調查。市長韓國瑜昨舉行防疫記者會，請中央流行疫情指揮中心協調國防部，通知敦睦艦隊所有官兵生全力配合當地衛生局疫調。衛生局表示，倘繼續拒絕配合調查，可依照傳染病防治法罰款6萬至30萬元新台幣（約1.5萬至7.5萬港元）。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676