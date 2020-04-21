王全璋近照曝光：未知何時可返京

濟南晤謝陽 王：獄中待遇非最嚴重

王全璋4月5日刑滿出獄後，被當局以疫情為由強制送往濟南隔離14天，18日隔離期結束。李文足昨發推文表示，「上午10點，謝陽律師給我發來了北京聖井花園小區和全璋的照片。看到照片真是感動！全璋與世隔絕近五年了，今天終於見到了朋友！」她說，「感謝謝陽律師專程從長沙到濟南看望全璋，給我們帶來了鼓舞人心的照片和消息。」

港台訪問身在山東的王全璋，他表示健康情况還好，但未知何時可以返回北京與家人團聚。王全璋說，出獄後隔離一段時間，沒有上網接觸外界資訊，加上與世隔絕近5年，不知道如何準確表達在獄中的情况，稱「不太好說」，認為與其他人相比，在獄中所受的待遇「不是最嚴重」。

隔離期屆滿 妻促當局「放人」

王全璋形容，出獄後見到藍天綠草，感覺非常真實，與以往的感覺很不一樣，希望可以盡快返回北京與家人團聚，表示與家人團聚是最重要。

李文足表示，聽說當局日前歸還手機予王全璋，加上他的隔離期已經結束，已經是自由人，希望當局讓王全璋馬上返回北京，獲得真正自由。

現年44歲的王全璋是內地著名維權律師。曾代理過包括法輪功、土地維權案等大量敏感案件。他在2015年709事件中被抓，直至2018年2月被當局以「顛覆國家政權罪」起訴，同年12月在天津二中院秘密開庭，去年1月28日被判有期徒刑四年半。