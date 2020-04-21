70人曾艦上求診 立委：必存輕忽

中央社報道，指揮中心為釐清感染源及感染狀况，將對敦睦艦隊的「磐石」補給艦、「岳飛」、「康定」巡防艦3艘艦艇744人抽血驗抗體。指揮官陳時中說，3艘軍艦的成員都要抽血檢查，有助釐清感染途徑。

海軍高層缺席記招 藍營斥卸責

據台國防部軍醫局昨提供給朝野立委的資料顯示，敦睦艦隊在來回帕勞的航程中，磐石艦上337名官兵，有70人曾經向艦上醫官求診71次，且其中曾有5人發燒。國防部副部長張哲平證實這項資料。對此，民進黨立委趙天麟表示，敦睦支隊有無隱匿疫情，他不敢說，「但輕忽一定有」。張哲平則說，不僅外界質疑此事，國防部也將此列為調查項目，海軍已表示會依指揮中心所有調查結果，究責相關人士，「應負什麼責任就負什麼責任」。

針對敦睦艦隊染疫事件，也引起藍綠紛爭。國民黨立法院黨團昨舉行記者會，《聯合報》引述國民黨立委呂玉玲說，黨團記者會原邀請海軍副司令梅家樹與會，梅答應會來，又臨時因總統府行程無法抽身；另一名國防部副部長張哲平，則因民進黨反對，也被「綁架」到司法法制委員會備詢。她批評，分明是有人為了卸責，刻意不讓出席記者會。

（抗疫新階段）