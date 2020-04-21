24染疫兵行蹤遍「半台灣」 逾百地方消毒關閉 20萬人收警告短訊

中央社報道，海軍敦睦艦隊累計24人確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心昨午列出24名確診者的足迹，包含台北車站、新左營車站、高雄瑞豐夜市、板橋火車站、永和樂華夜市、高鐵嘉義站、高鐵台中站、桃園車站、台鐵潮州站、機場捷運體育大學站等90個地點，遍及全台西半部。

分佈12縣市 涉台北車站瑞豐夜市

疫情指揮中心指揮官陳時中說，疫情調查的啟動是當個案確診後，由疾管署的防疫醫師率領衛生局人員展開個別詢問，另外一方面則透過警政系統展開警政協尋，根據兩份結果核對後會比較清楚。他表示，在個案停留比較久的地方，中央會統一公布個案足迹，其他較小的地方則會交給地方政府，因為地方政府對當地的了解，哪裡應該要消毒，對於是否要公告周知會更清楚。

在台中央統一公布個案足迹後，各縣市亦陸續公布部分確診官兵個人活動足迹，據新竹縣政府表示，一名確診台中籍官兵，17日下午到新竹峨眉湖遊玩，行經路線包含當地細茅埔吊橋、吊橋附近的攤檔和餐廳，全屬戶外地方，且官兵全程戴口罩。目前相關地點已完成消毒。

蔡英文促台國防部「不要隱匿」

高雄市衛生局則公布14處足迹，要求業者消毒。衛生局長林立人表示，高雄有9宗確診。台中則公布3名確診者共有22接觸者，3名確診者足迹遍及新竹風景區、苗栗賣場、台中沙鹿大賣場、餐廳、飲料店、診所等。

指揮中心昨日向20萬人發出短訊提醒，指揮中心副指揮官陳宗彥強調，這是針對足迹，有接觸超過15分鐘以上時間的用簡訊告知，在這段時間內可能與確診者有所接觸，提醒要自主健康管理，有症狀要聯絡衛生局。陳時中也說，收到簡訊的民眾要特別注意，但不用恐慌，而沒有收到簡訊的民眾都離患者很遠。

台灣總統蔡英文昨日說，「誠實以對」是她對台國防部下達的最高原則，「不要隱匿」是這次面對疫情最重要態度。蔡英文要求，國防部務必配合中央流行疫情指揮中心疫情調查，更要在最短時間內完成內部調查。

（綜合報道）

（抗疫新階段）