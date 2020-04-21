別墅案引爆陝官場 習近平秦嶺考察

據綜合報道，早在2014年5月，中南海已要求整治秦嶺違建別墅，但陝西不為所動，直至「失管失控」。從2014年5月到2018年7月，習近平先後就秦嶺別墅違建問題，作出6次「重要批示指示」，時任陝西省委書記趙正永更是遲遲不作為，甚至上報虛假資料，企圖矇混過關。

秦嶺違規案6次觸怒習

2018年7月30日起，在中紀委副書記徐令義兩次赴陝西「指導工作」之後。當地政府才出動大量人力和大批設備，開始對秦嶺違規建別墅群作大規模拆除。與此同時，陝西省與西安市的官場連續「地震」，官員密集落馬，包括陝西省委原書記趙正永、陝西省委常委、秘書長錢引安、省人大常委會原副主任魏民洲，以及原副省長馮新柱、陝西省政協原副主席孫清雲、西安市原市長上官吉慶等高官。

內地更為「秦嶺違建」整治情况製作名為《一抓到底正風紀》的專題片在全國播放。新華社在去年1月10日發表評論文章〈從六次批示看習近平一抓到底的工作作風〉，指出秦嶺北麓西安段1194棟違建別墅被整治，是一場生態保護的戰役，更是一場針對形式主義官僚主義的決勝戰役。

本次習近平到陝西展開考察調研，首站即專程前往秦嶺考察生態保護情况，自然引起外界關注。

（抗疫新階段）