李微博百萬留言 網民：獎有何用

《紐時》形容中國版哭牆

李文亮生前在最後一則微博的帖文表明自己確診新冠肺炎，帖文昨日再度引來眾多網民留言。其中有網民留言道，「李醫生，那些人給您追授了中國青年五四獎章。可，它有什麼意義呢？」有人表示，希望「虛無的授銜」能給李的家人換來「實實在在的彌補」。亦有網民義憤填膺，稱「這種榮譽誰想要」、「再多的獎章也掩蓋不了罪惡」、「用追授榮譽，代替反思追責嗎？」

李文亮的病逝強烈擾動內地的輿論場，觸動民眾面對疫情的悲情情緒。他於離世前6天發布的上述帖文，成為眾多網民情緒宣泄及尋求精神安慰的出口。《紐約時報》早前報道稱，據初步統計，平均每分鐘都會有人在其最後一帖下留言。幾乎所有留言只是將「李醫生」當作傾聽者，平和地抒發內心感受，分享自己生活、工作、學業近况，或向李文亮問好。網民幾乎沒有彼此對話，也不會像在其他社交媒體話題上那樣互相攻訐。

報道將李文亮的微博形容為「中國版哭牆」，之所以能夠豎立，是因為成千上萬的中國民眾認為李文亮是一個「被當局冤枉」、「有血有淚」的普通人，同時也是站出來對抗強權的英雄。

（抗疫新階段）