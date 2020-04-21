李文亮被追頒最高榮譽青年獎章 名單介紹沒提訓誡 學者：政府變相認錯慰民

夏思思火神山建設團隊同獲獎

中新社報道，昨日公布的「中國青年五四獎章」入選個人名單中，還包括同樣因公殉職的武漢市蔡甸區人民醫院住院醫師夏思思、廣東援鄂醫療隊隊員、廣東省職業病防治院醫師王爍，以及多名警務和公務人員。同時被追授的還包括火神山、雷神山醫院建設團隊，以及多所大學、醫療團隊和物流隊伍等。

授獎名單中對李文亮的介紹，僅稱他「作為眼科醫生，不懼危險，勇於近距離接觸患者。除白天值班外，堅持5天一個夜班，負責管理8張病牀，始終堅守在醫療救治崗位」，「在工作中感染新冠肺炎，住院期間始終牽掛着抗疫一線，多次表示恢復以後還要上一線」。但對於李文亮向外界提出疫情預警，及被武漢警方要求簽署「不再造謠訓誡書」則隻字未提。

胡星斗：與美言論無大關係

中國問題學者胡星斗對本報表示，李文亮被授予「五四青年獎章」及早前被評定為「烈士」，可看作中國政府「對此前對李文亮打壓的某種反省或者補償，也是為了撫慰廣大國民。等於變相在李文亮最初處理問題上承認了錯誤」。

胡星斗說，這與美國是否用李文亮做文章沒太大關係，「國際上怎麼做文章，中國政府也沒有辦法干涉，只是要做好國內自己的事情。」他認為，中國政府給李文亮頻頒榮譽是正確的，但更希望當局能夠在此事上，汲取足夠經驗和教訓，讓民眾有說話或者說錯話的權利。

五四獎章旨反映當代青年價值

公開資料顯示，「中國青年五四獎章」評選始於1997年，是共青團中央、全國青聯授予14歲至40歲中國優秀青年的最高榮譽，「旨在樹立政治進步、品德高尚、貢獻突出的優秀青年典型，反映當代青年的精神品格和價值追求」。為集中展示「新時代青年精神風貌，激勵全國廣大青年繼承和發揚五四精神」，實現「兩個一百年」奮鬥目標和中國夢，共青團中央、全國青聯決定，在今年「五四青年節」前作此表彰。

按照評選規則，推薦人選由省級團委、青聯共同提名，每個省份提名不超過2人。共青團中央、全國青聯在本月14日組織了評審委員會對候選人有關材料作評審。評審委員會由108名成員組成，包括來自黨政機關、高等院校、科研院所、新聞單位等方面的代表，以及往屆獲獎者。

李文亮去年12月在內地率先披露武漢出現疑似SARS的肺炎病例，武漢公安局中南路派出所1月初指其散佈不實消息，並發出訓誡書。李文亮其後感染新冠肺炎，於2月7日病逝，終年34歲。

明報記者

（抗疫新階段）

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