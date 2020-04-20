台軍艦爆疫 海軍副司令鞠躬道歉 兩日共24人確診 國防部將專案調查

綜合台媒報道，台中央流行疫情指揮中心昨日宣布，新增22宗新冠肺炎確定病例；其中21宗為盤石軍艦實習生及軍人，為19男、2女，年齡介於20多歲至40多歲，發病日介於4月14日至18日，感染源待釐清。此次艦隊爆疫，已成台灣最大新冠肺炎群體感染案。

指揮官陳時中表示，目前3艘軍艦官兵及學生共計744人，都已完成採檢，共計有24名確診個案在醫院隔離治療中。其餘人員已安置於6個集中檢疫所及1個軍營進行集中檢疫，目前健康情形良好。他說，昨日針對上述人員的相關接觸者發送簡訊，提醒須自主健康管理。料發送簡訊人數約2000至3000。

3軍艦共744人隔離 高雄加強控疫

對於海軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎疫情，海軍副司令梅家樹中將也在疫情中心記者會上鞠躬道歉。梅家樹表示，此次敦睦計劃，因任務期間相關防疫工作未做好，造成人員感染新冠肺炎，代表海軍向社會大眾表達歉意，後續將竭盡最大努力照顧染疫官兵，並關懷家屬。

針對之後是否會有相關懲處，國防部發布新聞稿表示，將編成專案調查小組，秉持「公開、透明、信任、專業」原則，釐清敦睦支隊任務執行全程各項防疫作為，稱會「誠實面對，絕不隱瞞」。

台立法院外交及國防委員會召集委員呂玉玲則要求，22日台國防部及海軍司令部至立法院專案報告，但因為艦長、醫官正在隔離，將以視像方式要求說明原委。

3月停帕勞 當地零確診官兵未戴口罩

台海軍敦睦艦隊由「磐石」補給艦、「岳飛」、「康定」巡防艦組成，3月12日至15日停靠帕勞。並出席歡迎儀式與晚會活動。據悉，國防部同意艦隊出訪，主要考量帕勞零確診。艦隊離開帕勞後，於公海航行近30天，4月9日停靠左營軍港後隔離6天。昨日陸軍39防化兵對靠泊左營軍港碼頭的磐石軍艦執行消毒。海軍司令部說，三艘艦艇將陸續消毒，艦上仍維持三班運作，戰備任務不受影響。

（抗疫新階段）