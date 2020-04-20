廣州星巴克員工確診 百米長龍候檢測

商場提供檢測 14天內入星巴克可驗

新快網報道，前日深夜廣州好世界廣場官方微信發出「關於新冠疫情防控的緊急通知」，要求14天內進入星巴克好世界店者以及大廈所有辦公人員，必須在19日下午6時前到指定地點免費作核酸檢測。界面新聞報道，昨日，星巴克確認該名員工被確診，並已入院隔離治療。星巴克也將廣州所有門店全部升級為一級防護措施。

昨上午，在位於廣州建設六馬路的宜安廣場核酸檢測現場，前來作檢測的人沿路排起了近百米的長隊，10幾名身著防護服的醫務人員正在有序的為排隊人員檢測。

的士司機列密切接觸

而廣州一名居住在天河棠下村的的士司機，16日被列為確診病例的密切接觸者，大批防疫人員昨日進入棠下村作疫情排查。廣州白雲的士公司昨日則安排全體的士司機作核酸檢測。

另據南方網，廣州決定全面開展重點人群核酸檢測工作，布置採樣點主動排查。昨日，官方在部分街道、社區及企業設置免費核酸檢測點。官方稱，通過主動排查，廣州可以實現「早發現、早隔離、早阻斷」。

（抗疫新階段）