廣州星巴克員工確診 百米長龍候檢測

【明報專訊】國家衛健委昨日通報，截至18日，內地報告新冠肺炎新增確診病例16宗，其中9宗為境外輸入病例，7宗本土病例中，黑龍江6宗，廣東1宗。廣州昨因星巴克好世界店有一名員工確診及一名的士司機被列為本地關聯病例，引起緊張氣氛。為遏制疫情，廣州決定全面開展重點人群核酸檢測工作，設採樣點排查。
商場提供檢測 14天內入星巴克可驗
新快網報道，前日深夜廣州好世界廣場官方微信發出「關於新冠疫情防控的緊急通知」，要求14天內進入星巴克好世界店者以及大廈所有辦公人員，必須在19日下午6時前到指定地點免費作核酸檢測。界面新聞報道，昨日，星巴克確認該名員工被確診，並已入院隔離治療。星巴克也將廣州所有門店全部升級為一級防護措施。
昨上午，在位於廣州建設六馬路的宜安廣場核酸檢測現場，前來作檢測的人沿路排起了近百米的長隊，10幾名身著防護服的醫務人員正在有序的為排隊人員檢測。
的士司機列密切接觸
而廣州一名居住在天河棠下村的的士司機，16日被列為確診病例的密切接觸者，大批防疫人員昨日進入棠下村作疫情排查。廣州白雲的士公司昨日則安排全體的士司機作核酸檢測。
另據南方網，廣州決定全面開展重點人群核酸檢測工作，布置採樣點主動排查。昨日，官方在部分街道、社區及企業設置免費核酸檢測點。官方稱，通過主動排查，廣州可以實現「早發現、早隔離、早阻斷」。