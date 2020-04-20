武漢病毒所專家：不信人類有智慧合成新冠病毒

袁志明在接受內地官媒「中國環球電視網」（CGTN）專訪時表示，除了新聞報道，學術刊物也多有探討，以他了解，目前沒有任何證據證明新冠病毒有人工合成的痕迹。此外，有科學家認為，如果要合成新冠病毒，科學家的智慧是超過常人的，工作量也超過現時社會所能夠滿足的程度，「所以我從來不相信我們人類現在有智慧合成這樣一個病毒」。

他又說，有信心新冠病毒絕對不可能是從武漢病毒所流出，因為病毒所有嚴格管理制度、科研行為準則等。他強調，病毒所無論是離退休職員、學生還是工作人員，沒有一人感染。

對於上述「謠言」出現的原因，袁志明認為，可能是武漢病毒所和P4（國家生物安全四級）實驗室引人聯想，但這並不可怕，可怕的是有人「有意」引導這種聯想，例如美國參議員科頓（Tom Cotton）和《華盛頓郵報》等媒體的報道。他表示，持陰謀論的畢竟是少數人，美國科技界還是很好的，也在強烈反對陰謀論，中美科技界仍保持「很好的溝通和交流」。

（抗疫新階段）