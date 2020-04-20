上報第一人：遲公開因未有結論

【明報專訊】內地官方認定的新冠疫情上報「第一人」、湖北省中西醫結合醫院呼吸內科主任張繼先接受官媒中國環球電視網（CGTN）專訪時，首度公開武漢最初7名新冠肺炎病例的會診紀錄。她表示，當初覺得可能是傳染病，但沒想到這麼嚴重。對於遭質疑為何不更早向外公開時，張繼先表示，當時尚未有結論，認為應謹慎。
稱曾低估 紀錄：條件有限難證源頭
張繼先展示的其中一份會診紀錄屬於武漢第4宗病例，是華南海鮮市場一商戶，去年12月27日入院，張繼先和其他10多名專家29日對其會診。「病情簡介」顯示，該患者有發熱、雙肺出現多發感染性病變及毛玻璃影等症狀，但甲流乙流抗體、呼吸道五項病原學檢查均呈陰性。
會診總結稱，鑑於醫院檢驗科條件有限，「無法明確感染源，建議在報區疾控部門基礎上，繼續報武漢市、湖北省疾控部門，組織專家會診。因7名患者均為近兩日入院，此患者最重，有代表性，且群集性發病。其中5名患者症狀較重，可能危及生命。建議上級醫院或專科醫院診治」。
張繼先說，12月27日上報區疾控中心後，當日下午區疾控就派人到醫院做流行病學調查，採集病人血液和咽拭子；29日會診上報後，區疾控再次到院調查，「反應還是挺及時的」。回看疫情，張繼先表示，「當初我是覺得它可能是個傳染病，但是真的沒有想到像現在這樣，傳染性這麽強，流行範圍這麽廣，病情這麽嚴重。」
對於遭質疑沒有更早向外公開疫情有可能人傳人，張繼先稱，所有疾病的認識都有一個過程。在事情沒完全弄清楚的時候，不能夠說得太多，應該有科學謹慎的態度。
（抗疫新階段）
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