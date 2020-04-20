上報第一人：遲公開因未有結論

稱曾低估 紀錄：條件有限難證源頭

張繼先展示的其中一份會診紀錄屬於武漢第4宗病例，是華南海鮮市場一商戶，去年12月27日入院，張繼先和其他10多名專家29日對其會診。「病情簡介」顯示，該患者有發熱、雙肺出現多發感染性病變及毛玻璃影等症狀，但甲流乙流抗體、呼吸道五項病原學檢查均呈陰性。

會診總結稱，鑑於醫院檢驗科條件有限，「無法明確感染源，建議在報區疾控部門基礎上，繼續報武漢市、湖北省疾控部門，組織專家會診。因7名患者均為近兩日入院，此患者最重，有代表性，且群集性發病。其中5名患者症狀較重，可能危及生命。建議上級醫院或專科醫院診治」。

張繼先說，12月27日上報區疾控中心後，當日下午區疾控就派人到醫院做流行病學調查，採集病人血液和咽拭子；29日會診上報後，區疾控再次到院調查，「反應還是挺及時的」。回看疫情，張繼先表示，「當初我是覺得它可能是個傳染病，但是真的沒有想到像現在這樣，傳染性這麽強，流行範圍這麽廣，病情這麽嚴重。」

對於遭質疑沒有更早向外公開疫情有可能人傳人，張繼先稱，所有疾病的認識都有一個過程。在事情沒完全弄清楚的時候，不能夠說得太多，應該有科學謹慎的態度。

（抗疫新階段）