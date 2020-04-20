華被指瞞疫 特朗普:倘屬實必臨後果 澳洲促華受國際檢驗 中國疾控：研究需時故遲

國家公共廣播電台（NPR）、彭博社等報道，特朗普周六表示，如果失誤那就承認失誤，「但如果他們（中國）故意為之，就必須承擔後果。」特朗普沒提供證據證明中國需要負責，但重申政府仍在調查。

認為武漢死亡數實遠超美

他又表示依然不相信武漢修訂後的病亡數字，認為中國的實際病亡人數遠超美國。武漢上周五將當地因新冠肺炎死亡人數從2579人修訂為3869人，使全國總病亡人數達4642人。當局表示，修訂數字是因為疫情早期「醫院超負荷運轉，醫務人員忙於救治，客觀上存在一些遲報、漏報、誤報的現象，但從不存在瞞報，也不允許瞞報。」而截至昨天（19日），美國新冠肺炎病亡人數已超3.9萬。

特朗普對華應對疫情的態度反覆無常。在疫情前期，他曾稱讚中國的應對措施，其後指摘中國沒有及時通報疫情，並一度故意以「中國病毒」稱呼新冠病毒，後又改口表示不會再用這一說法，並多次強調與中國國家主席習近平關係良好。

紐時：美反應慢惹批 卸責救民望

《紐約時報》周六則發表報道稱，推責於中國是包括特朗普在內的共和黨人慣用策略，目的在於轉移公眾對政府抗疫不力的關注及挽救今年的總統大選。報道援引皮尤研究中心（Pew Research Center）上周一項民調指，65%的美國人認為特朗普對疫情的反應太遲，同時，另一些共和黨的民調也顯示，特朗普在密歇根等關鍵州的支持率下降了兩位數。這些情况都促使共和黨陣營更激烈批評中國。

澳洲外長潘恩昨接受澳洲廣播公司（ABC）時事節目「局內人」（Insiders）訪問表示，她認為中國政府及其他參與檢驗的主要國家，都應保持透明度，並需要一套獨立的機制，以檢視疫情是如何爆發的。潘恩稱，希望中國解釋清楚，疫情如何開始，中國如何處理，是否充分公開資訊，世衛組織（WHO）與各國的互動等問題。相關檢驗過程要靠國際社會合作，而不應交由WHO執行，以免「球員兼裁判」。

認早公布有助抗疫 疾控：程序無問題

對於發現及上報疫情過程，中國疾控中心流行病學首席科學家曾光對內地《健康時報》表示，回頭看此次疫情上報問題不在程序上。他說，「早點將人傳人這一點公布出來，確實會減少一些疾病的流行，但是科學探索需要時間。」

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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