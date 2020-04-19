黑龍江1傳43人 跨省傳遼寧 內蒙封省界 加強管控

哈爾濱醫院交叉感染鏈擴大

《北京日報》引述據黑龍江衛健委17日晚通報，16日哈爾濱新增確診病例3宗，無症狀感染者4宗，均與此前哈爾濱出現的醫院內交叉感染有關。至此，從9日起哈爾濱新增本土確診病例一宗和無症狀感染者3宗的個案，因87歲患者陳×引發的醫院交叉感染鏈已由1傳10進一步擴大，導致目前的43人感染。

一周前，哈爾濱爆發87歲住院的陳×1傳10的本土病例，而這些病例的源頭紛紛指向4月9日被確認為無症狀感染者曹×。據哈爾濱市政府通報，曹×或被其鄰居、從美國返哈的韓×感染。曹×傳染給了其母王×，王×又傳染給了男友郭×。郭×通過聚餐傳染給了他的朋友陳×，陳×再傳染給其87歲的父親。

遼寧個案與哈市個案有交集

這次醫院內聚集性感染已有3名護士中招，並出現跨省傳播。據遼寧衛健委17日通報，16日遼寧撫順新增一例新冠病毒確診病例張×華（女，46歲）證實與哈爾濱確診個案有交集，其父在哈爾濱醫科大學附屬一院就診期間，張一直陪護。12日駕車由哈爾濱返回撫順，15日接到哈爾濱疾控部門電話建議檢測核酸，當日就診後轉入隔離病房。

而這起感染還有極大風險引發下一宗聚集性感染。遼寧衛健委的通報中，10日張×華在父親病癒出院後，曾在家中與6名親戚一起吃晚飯。

哈市急尋密切接觸者

哈爾濱市應對新冠病毒疫情工作指揮部也在17日晚發出通知，急尋4月2日至9日曾與確診病例有過交集的人，表示雖然已找到大部分密切接觸者，但還有小部分人未聯絡上；呼籲4月6日至9日曾在哈爾濱醫大附屬一院呼吸內科一病房（12樓）住院、出院、轉院、陪護、探視、短暫逗留過的人，主動與當地疾控機構聯繫，進行免費核酸和血清學抗體檢測。

全國多地已將有黑龍江旅遊史的人列入排查對象，內蒙古再次升級措施。地處蒙黑邊界的內蒙古根河市17日宣布，全面封閉滿歸鎮與黑龍江漠河邊界交通，勸返黑省的人，暫停該市的人進入黑省。

內蒙古呼倫貝爾市轄區海拉爾區在最新公告中提出，4月5日後從黑省返回者會安排至酒店集中隔離；另外機場、火車站等關卡，要全面加強對由黑省返回者、車輛管控工作。15日，一名由海拉爾赴哈爾濱人員已被診斷為無症狀感染者。

明報記者

（抗疫新階段）