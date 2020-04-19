助準軍事行動 台海巡擬建航空隊

《自由時報》報道，海委會在報告中稱，為滿足未來台灣海域全方位勤務部署，以及協助準軍事行動等任務，應研議爭取行政院調整現行「公務航空器一元化」政策，同意由海巡署納編產官學研各類專業人員並建立海巡航空機隊專案研議編組，以推動修正海委會海巡署組織法，提出中長程計畫來建立海巡專屬航空機隊。

海委會在報告中表示，考量台灣周遭海域情勢及海巡署與內政部空勤總隊合作執行空中偵巡現况，海巡署亟需具備多元「即時監控及迅速應處」的能量，才能更有效執行各項法定職掌；未來自建空中能量應有必要性，實應積極推動，以加強因應周遭海域威脅及協助準軍事行動等任務。

海巡署曾在2002年以任務編組成立空中偵巡隊，但因2004年成立內政部空中勤務總隊籌備處，空偵隊解散，改由海巡署徵調共勤人員，隨空勤總隊的航空器執行各項勤務。海巡署去年11月曾召開「籌建空中能量評估規劃會議」，初步規劃若要將南海太平島納入海空偵巡範圍，要建立12架定翼機與8架直升機的規模，成立空中機隊的預算初估至少50億元新台幣（約12.5億港元）。