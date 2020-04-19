台灣指違例 特朗普擬禁白宮採訪 東方衛視台籍記者「問心無愧」

轉發推文 特朗普：把張經義除掉

事情始於4月8日，在白宮防疫記者會上，特朗普問張經義來自哪裏，張稱「我來自台灣」。之後表明自己是「代表外國記者團」提問，分別涉及歐洲向伊朗提供抗疫援助等問題。為此曾讓中國大陸的「小粉紅」們氣憤，批評張「台獨」。在台灣則引起正反辯論。但至16日，台陸委會以張違反「兩岸人民關係條例」第33條第2項「不得在陸黨政軍任職」規定，表示將開罰，可處10萬元（新台幣，下同；約2.5萬港元）以上，50萬元（約12.5萬港元）以下罰鍰。

美國保守派團體美國轉捩點（TPUSA）創辦人柯克（Charlie Kirk）昨在Twitter寫道：「這個中國共產黨特務怎麼一直有進入白宮新聞簡報室的通行證？這個『記者』向總統說謊 」，又質問「他是否該被逮捕、驅逐出境」。當日特朗普轉發該推文，還加上一句「馬上把他除掉（Cut him off now）！」

蘇貞昌：任職官方媒體有問題

對於張經義事件，有台媒質疑，張任職東方衛視是屬約聘制，不在正式編制內。《聯合報》報道，台行政院長蘇貞昌昨表示，張應該處罰，不是因他講什麼話，而是在中共機關任職。台總統府亦表示，張在民間媒體任職沒有問題，但媒體打着官方招牌「那就有問題」。國民黨炮轟，這是「逢中必反」的獵巫行為，會讓在大陸工作的台灣人，人人自危。《聯合報》評論質疑台當局是「挺美反中」之舉。

張經義：只想做好記者

張經義的微博自8日沒更新後，昨晚他再發短片「謝謝大家的關心」，稱還有幾天就是他做白宮記者10年的日子，在白宮記者圈人人都知道他是來自Shanghai Media Group；這麼多年他一直專攻白宮新聞，只想做好記者，對自己所做的一切，「問心無愧，公道自在人心」。

1979年出生的張經義，曾任職《遠見》雜誌、《世界日報》等媒體。2010年，成為香港鳳凰衛視駐華盛頓記者。2011年，成為白宮外國記者團成員。2012年6月，成為白宮外國記者團副會長。2014年7月，加入東方衛視。

（抗疫新階段）