台外訪軍艦3確診 3艦700多人隔離

9日返台 上周三登岸

中央社報道，台灣一連兩天沒新增確診後發生軍艦感染，衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，3人於2月21日登艦實習，住同寢室，載有337人的軍艦上月12日至15日停靠至今未有個案的台灣友邦太平洋島國帕勞，後在公海航行近月並於本月9日返抵左營軍港，再按規定在艦上隔離6天、補齊30天期限後於15日下船。

陳時中指出，其中一人上周日（12日）出現頭痛、嗅覺異常等情况，下船後返家並自行就醫，17日再次求醫確診；另一人本月初開始出現上呼吸道腫痛、頭痛、流鼻水、咳嗽、嗅覺異常等症狀，前日求醫確診；第三宗個案則於昨日確診。對於是否涉及瞞報，陳時中說「看來有些判斷問題」。指揮中心發言人莊人祥坦言，船上採檢有難度，將檢討軍艦返台後的檢疫措施。國防部表示，軍醫每天都會回報官兵健康狀况，對於無法掌握真實狀况深感遺憾。

國防部前晚通知敦睦支隊的「磐石號」油彈補給艦、「岳飛號」和「康定號」巡防艦700多名官兵及學生留在家中，昨日下午將他們送入7處集中檢疫所。所有人將接受病毒檢測，預計今日有結果，當局還呼籲曾接觸這批官兵的民眾若出現疑似症狀務必求醫。

總長海軍司令14日「自主管理」

台灣總統蔡英文9日曾到左營軍港歡迎敦睦支隊返台，但僅在岸上揮手致意。而上周三的結訓典禮由黃曙光主持，劉志斌也有出席。台灣國防部發言人史順文少將稱，黃曙光全程戴口罩，沒有與官兵握手等肢體接觸，且停留時間不長，但基於「從寬認定、從嚴管制」的原則，黃曙光和劉志斌等人都會進行自主健康管理。

（抗疫新階段）