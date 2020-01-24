台外訪軍艦3確診 3艦700多人隔離

【明報專訊】疫情一直較為平穩的台灣不幸步美、法軍艦感染後塵，昨通報剛剛結束遠航任務的海軍「敦睦支隊」3名實習生確診新冠病毒，當局緊急召回3艦700多人集中隔離。上周出席結訓典禮的台灣參謀總長黃曙光上將和海軍司令劉志斌上將，也需14天自我健康管理。國防部則要求，全軍全日戴口罩。
9日返台 上周三登岸
中央社報道，台灣一連兩天沒新增確診後發生軍艦感染，衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，3人於2月21日登艦實習，住同寢室，載有337人的軍艦上月12日至15日停靠至今未有個案的台灣友邦太平洋島國帕勞，後在公海航行近月並於本月9日返抵左營軍港，再按規定在艦上隔離6天、補齊30天期限後於15日下船。
陳時中指出，其中一人上周日（12日）出現頭痛、嗅覺異常等情况，下船後返家並自行就醫，17日再次求醫確診；另一人本月初開始出現上呼吸道腫痛、頭痛、流鼻水、咳嗽、嗅覺異常等症狀，前日求醫確診；第三宗個案則於昨日確診。對於是否涉及瞞報，陳時中說「看來有些判斷問題」。指揮中心發言人莊人祥坦言，船上採檢有難度，將檢討軍艦返台後的檢疫措施。國防部表示，軍醫每天都會回報官兵健康狀况，對於無法掌握真實狀况深感遺憾。
國防部前晚通知敦睦支隊的「磐石號」油彈補給艦、「岳飛號」和「康定號」巡防艦700多名官兵及學生留在家中，昨日下午將他們送入7處集中檢疫所。所有人將接受病毒檢測，預計今日有結果，當局還呼籲曾接觸這批官兵的民眾若出現疑似症狀務必求醫。
總長海軍司令14日「自主管理」
台灣總統蔡英文9日曾到左營軍港歡迎敦睦支隊返台，但僅在岸上揮手致意。而上周三的結訓典禮由黃曙光主持，劉志斌也有出席。台灣國防部發言人史順文少將稱，黃曙光全程戴口罩，沒有與官兵握手等肢體接觸，且停留時間不長，但基於「從寬認定、從嚴管制」的原則，黃曙光和劉志斌等人都會進行自主健康管理。