世衛首讚台防疫 參與WHA會員決定 下月中大會 台爭做觀察員

中央社報道，世衛上周五在日內瓦總部召開記者會，被問到台灣在今次全球防疫中遭排除時，早前聲稱遭受「來自台灣」的種族歧視攻擊的總幹事譚德塞沒回應，而是和15日記者會一樣，交由WHO新興疾病部門負責人范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）、法律顧問所羅門（Steven Solomon）、公共衛生緊急項目負責人瑞安（Michael Ryan）作答。

世衛：一直有技術層面合作

范克爾克霍夫首先表示，在疫情大流行期間，WHO一直跟台灣在技術層面合作，她個人及所羅門曾向台灣疾病管制署科學家簡報交換意見，也定期透過WHO平台與台灣專家交換意見。她說，WHO與台透過電話定期開會，交流病患如何發病、如何治療及如何預防傳播等第一手很有價值的資訊 。

所羅門則指出，參與WHA需由組織會員國決定，WHO工作人員無權決定，又稱WHO在台灣疾病管制署有一個聯繫點，台灣可訪問國際衛生條例的關鍵平台，得到相關信息。他說，目前台灣專家參與WHO的臨牀管理及感染預防控制2個主要網絡，每周至少開會一次，強調雙方在技術層面有直接聯繫。

瑞安明言，必須讚揚台灣和台灣疾病管制署，公共衛生處置得非常好，WHO在香港和中國大陸也看到了類似方法。瑞安續稱，WHO正觀察把台灣納入技術網絡系統，台灣不但可以分享、貢獻知識，而且可以從WHO尋求新知識，又強調台灣疾病管制署的衛生專家曾與香港專家聯合訪問大陸，這種科學合作非常重要。

台灣外交部發言人歐江安昨稱，留意到WHO秘書處肯定台灣在對抗武漢肺炎上的努力，並正視與台灣直接互動的重要性，但所舉例證正說明其自限於政治考量，導致台灣參與WHO長期受到極多不合理的歧視性限制。歐江安指出，自2017年起WHO秘書處未繼續邀請台灣以觀察員身分出席WHA，台灣將持續爭取出席今年的WHA，以及完整參與WHO所有會議、機制及活動。

台：續爭取完整參與WHO

WHO開記者會前，特朗普在Twitter質問，WHO為何忽略台灣衛生官員去年12月底警告新冠病毒可能人傳人的電郵。與此同時，日本首相安倍晉三也表示支持台灣以觀察員參與WHO。

特朗普質疑世衛忽略台灣警示

世界衛生大會（WHA）訂於5月17日至21日舉行，上月曾稱今年參加機會「微乎其微」的台灣，近日口風已有改變。台外交部上周呼籲WHO儘速與台灣政府直接研商，就邀請台灣以觀察員身分出席本年WHA，並做適當可行的安排。台中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨稱，近日依例投書國際媒體發聲，「能見度變高了」。

（抗疫新階段）

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