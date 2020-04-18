「罷韓案」成立 6月6日投票

綜合台媒報道，韓國瑜一方認為，罷免活動及連署在他就職未滿一年已開始進行，有違「選罷法」，本月8日提出聲請。受理案件的台北高等行政法院昨日稱，沒有緊急迫切為案件採取暫時性保護措施的必要性，駁回其聲請。

聲請停止駁回 韓國瑜擬上訴

對此，韓國瑜表示，我的心很平靜，尊重法院裁定。不過他的代表律師葉慶元則稱，對法院決定感到非常困惑，認為一旦公告成案，最快在5月即有可能舉行罷免投票，故案件顯然有迫切性。他又說，雖還沒收到駁回的裁定，但準備上訴，冀最高行政法院能「撥亂反正」。

按照程序，韓國瑜有權在4月30日前向中選會提出答辯書，中選會會在5月5日前發布罷免公告，6月6日開始投票，6月12日公告結果。

「Wecare高雄」等公民團體早前發起聯署，要求罷免韓國瑜，在3月9日送交逾40萬份聯署書予高雄市選委會。選委會上周宣布連署書達罷免門檻並送交中選會。中選會審查後，確認收到超過37萬份連署書，裁定罷免案成立。

據台灣《公職人員選舉罷免法》規定，要通過罷免，同意票數要多過不同意，而且要佔選民人數四分之一以上，以高雄市超過228萬名選民為例，約需逾57萬票。