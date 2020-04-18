「熔噴布之鄉」違規生產 企業全停整頓 倒賣口罩原料 42人被拘

央視新聞報道，自疫情發生以來，有不法分子倒賣熔噴布，通過囤積居奇、投機漲價、買空賣空等方式哄抬價格、牟取暴利。受此影響，熔噴布市場價格一度飈升，嚴重擾亂正常的生產經營秩序。為此，公安部與市場監管總局協同配合，迅速部署展開專項行動。

原價每噸1.6萬 疫後翻40倍

在廣東東莞，警方連續破獲兩宗哄抬價格、非法經營熔噴布的案件，抓獲4名疑犯，涉案金額超過1000萬元。深圳亦破獲一宗生產銷售偽劣熔噴布的案件，涉案金額76萬元。浙江東陽市公安機關破獲一宗非法經營、生產銷售偽劣產品案件，抓獲21人，收繳重達8.89噸的劣質熔噴布。

據「第一財經」報道，疫情發生以來，熔噴布在半年不到的時間內價格翻40倍。一位四川口罩商表示，原進貨價每噸1.6萬元的熔噴布，現已漲到每噸69萬元，「原本我們是有固定原料供應商的，可是疫情之後，貨源就斷了，想拿貨只能從市場上找」。

原料市場剩貴貨 口罩廠停產

多名口罩生產商說，因買不到熔噴布，很多生產口罩的機器停了。報道引述「天眼查」數據顯示，中國目前口罩和呼吸防護相關企業逾8.5萬家，今年2月1日至4月13日新增逾3.1萬家，與去年同期比較，增速高達2013.54%。

江蘇揚中在疫情中「冒出」800多家生產熔噴布的企業，被稱為「熔噴布之鄉」，當地媒體形容農民、工人、企業「不計後果、不留後路，小作坊一哄而上，紛紛投身淘金的熱潮」。官方微信公眾號「揚中發布」16日晚稱，截至4月15日，針對安全生產、消防、生產環境、產品流通、產品價格等領域存在的問題，全市所有熔噴布生產經營企業已全面停產整頓，整改不達標不予復工。

各省也出台有關措施。4月2日，廣東省熔噴布生產企業集體承諾不投機漲價、不發「疫情財」、不轉手倒賣；3月25日，浙江省市場監管局會同省公安廳在杭州召開全省熔噴布生產企業價格行為告誡會；3月12日，江蘇省召開熔噴布生產企業約談會，提出加強價格行為規範4點要求。

（抗疫新階段）