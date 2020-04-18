北京聞風：浦東新區30周年 冀2026經濟再倍增 ／文：鍾鳴九

「地球儀旁思考」 創開放史上多個第一

浦東成功，有歷史機遇與挑戰。1990年代初，正處在特殊外部環境和經濟改革關鍵節點的中國，急需向世界顯示開放的信心和決心，浦東發展兼具國家戰略的意義。首先，浦東提出「站在地球儀旁邊思考浦東開發」的思想理念，創下中國開放史上諸多第一，如第一個出口加工區、保稅區、自貿試驗區，第一家外資銀行、外資保險公司、中外合資商業零售企業等。還首創諸多創新制度，如負面清單制等數百項改革，已或將在全國推廣。其次，浦東最初以高科技、先進製造業及金融等現代服務業作為起點，開闢引進跨國公司、高起點開放新路。通過戰略進取與戰略耐心雙戰略，在國家整體開放的框架中，主動融入全球。

上海社會科學院副院長張兆安表示，浦東成功在於制度創新、先行先試。如以市場為主體，率先建立事中事後監管制度、社會信用體系、信息共享和綜合執法，以及反壟斷審查等基礎經濟制度，為全國深化改革開放作突破。

學者：成功在制度創新 先行先試

目前，浦東承載着「三個區」，即第一個國家級新區、第一個全國綜合配套改革試驗區、第一個中國自由貿易試驗區的重要使命。根據國家總體開放戰略，上海政府正推進上海自貿區和全球科技創新中心項目，其主要承載區在浦東新區，令世人矚目。

眼下全球疫情蔓延，全球經濟和產業鏈受到重擊和嚴峻考驗，在此情况下，專家提出，浦東會肩負更多歷史使命，包括在全球資源配置方面，進一步吸引跨國公司總部、要素市場及平台機構，全力集聚全球資本、技術、人才和信息等生產要素，掌握重要生產要素的國際定價權。在科技創新策源方面，發揮張江綜合性國家科學中心等關鍵載體優勢，匯聚全球高端創新元素，開展重大原始創新和新興技術研究。

文：鍾鳴九

（抗疫新階段）