【明報專訊】《時代》(TIME)雜誌往年4月會公布年度百大影響力人物名單,今年卻邀請50多曾入選百大的名人撰文,探討疫情帶來的挑戰與克服困境的希望。台灣總統蔡英文是唯一獲邀的亞洲地區領導人,也是名字登上封面的9人之一,在<台灣總統:我的國家如何預防COVID-19大爆發>(President of Taiwan: How My Country Prevented a Major Outbreak of COVID-19)文中,蔡稱儘管台被排除在世衛組織和聯合國外,但面對病毒「台灣能幫忙」、「發揮我國在製造、醫藥與科技的強項,與全世界攜手合作」。