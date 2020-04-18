穗多區現確診個案 社區官：情况不嚴重

新確診者多為外籍 集中白雲越秀

廣州市衛健委昨通報稱，截至16日再有5宗新增確診，其中3宗為無症狀感染者轉為確診，累計確診499宗；新增無症狀感染19宗，有18宗是從已納入隔離的密切接觸者中排查發現，其中2人為中國籍、16人為外國籍，多人曾前往近期有較多病例報告的綠松石小酒館和通通商貿城、廣大商貿城，這3個地方就分別位於越秀區和白雲區。

早前廣州因輸入病例激增，也對外籍人員加強排查，從4月4日起對4553名外籍人士做核酸檢測，其中有111名人呈陽性，當中19人確診。這些外籍人士主要就集中在白雲區和越秀區。

昨日有網民稱，在天河區珠江新城的寫字樓富力中心和太古匯寫字樓一期都相繼出現確診個案，其中富力中心有兩宗，太古匯的一家銀行也有兩宗，「我們坐在寫字樓的都好慌」「然後全部核酸檢測」。《羊城晚報》昨晚引述富力中心服務中心發出通告稱，網傳富力中心確診病例為不實消息。通告稱，富力中心10樓客戶在附近一家餐廳吃飯，該餐廳有侍應確診，該名客戶亦按規定隔離、不上班，目前檢測為陰性。

昨日市衛健委在通報中也提到一宗天河區的個案，稱一名外籍確診者傳染給了他的妻子、3個孩子、岳父和岳母。

天河區亦爆多宗確診個案

越秀區一個社區的王姓官員稱，目前廣州只是越秀區和白雲區的管理十分嚴格，很多小區出入都有限制。但其他區則沒見到有特別的公布，「你去哪都行，愛幹什麼幹什麼」。南部戰區總醫院門診的張姓醫護人員也說，雖說他們不接收發熱病人，但據她所知，廣州的疫情沒有外界傳的那麼嚴重。

明報記者

（抗疫新階段）