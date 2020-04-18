國台辦：「台最早示警」說法不實

北京撐WHO 「作用不可或缺」

新華社報道，中國常駐聯合國代表張軍16日致函聯大主席穆罕默德-班迪、聯合國秘書長古特雷斯和各國常駐聯合國代表，表示中方堅定支持世衛組織在全球抗疫合作中發揮領導作用。在總幹事譚德塞帶領下，世衛組織積極指導協助各國應對疫情，為抗疫國際合作作出重要貢獻。在當前嚴峻形勢下，世衛組織的作用不可或缺，中方堅決反對任何試圖削弱世衛組織的行為。

針對台灣示警WHO疫情一事，國台辦發言人朱鳳蓮昨反駁說，台稱去年12月31日發函WHO示警新冠病毒「人傳人」，WHO未向全球公開，完全不符事實。她稱，武漢衛健委當日首次發布「肺炎疫情情况通報」，說明「已採取隔離治療」措施，「世衛組織當天也獲悉有關情况」，並立即決定自今年1月1日起，組建事故管理支持小組。而台還向國家衛健委發函求證，國家衛健委請其參考武漢衛健委通報。朱鳳蓮表示，事實很清楚，大陸先公布資訊，台再轉述，不存在台方首先向WHO報告的情况。

（抗疫新階段）