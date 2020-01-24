武漢「訂正」數據 死亡突增五成 確診增325宗 稱初期忙亂致遲報漏報誤報

新華社報道，武漢市疫情防控指揮部昨通報稱，「本着對歷史負責、對人民負責、對逝者負責的原則」，重新統計後「訂正」有關數據，截至前日（16日），累計確診個案從50,008宗核增325宗，至50,333宗；確診病例的死亡個案從2579宗核增1290宗，至3869宗，增幅超過50%。指揮部有關負責人還透露，確診個案是核減重複上報的217宗後，再核增遲報、漏報、未及時公布的542宗；死亡個案則先核減164宗重複上報的確診病例及不是新冠肺炎的其他病例，再核增1454宗未住院死亡未能上報及部分醫療機構遲報、漏報的確診病例。

稱為對歷史人民逝者負責

通報表示，上月下旬，武漢市疫情防控指揮部專門成立涉疫大數據與流行病學調查組，組織衛健、疾控、公安、民政、司法、統計等部門，比對防疫大數據信息系統、殯葬信息系統、醫政醫管新冠肺炎信息系統、核酸檢測系統中的病例、去重、補全；還採集所有涉疫地點數據和所有病例個人信息，包括發熱門診、醫院、方艙、隔離點、涉疫社區，以及公安、司法、民政等部門管轄的監獄和看守所、養老機構等特殊場所，再透過醫療機構、街道社區、基層派出所、患者所在單位及家屬，逐人排查核對。

上月底始着手大範圍核查

通報解釋，出現數據差異的原因包括，一是疫情早期病人激增，導致醫療資源擠兌，收治能力嚴重不足，有些患者沒有入院治療，在家中病亡；二是在救治高峰期，醫院超負荷運轉，醫務人員忙於救治，客觀上存在遲報、漏報和誤報現象；三是由於收治患者的定點醫療機構快速增加，既有部屬、省屬、市屬和區屬醫院，也有企業、民營醫院和方艙醫院等，少數醫療機構未能及時與大疫情網對接、報送信息；四是有些死亡病例信息登記不全，存在重報、誤報情况。

衛健委：病亡率低因制度優勢

另外，國家衛健委醫政醫管局監察專員焦雅輝，前日在武漢的記者會上回應中國病亡率低的問題時稱，武漢目前的病亡率是5.5%，早期則達10%，降低的原因是中國有「制度優勢」，可在短期內徵用數千張牀位的醫院作為定點醫院，還可調集全國醫護支援武漢，還有建設方艙醫院，以及封城措施。焦雅輝強調，中國所有公布的信息都是公開、透明的，世界衛生組織從第三方的角度也對中國整個防疫和數據給予非常客觀、公正的評價。

（抗疫新階段）

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