蔡英文：台灣應完整參與WHO

中央社報道，蔡英文昨出席活動時受訪稱，世衛13點說明表明，台灣的參與並不完整，而且是依形勢、依個案決定台灣可不可以參與，這些都不是台灣應該獲得的待遇，台灣應該要得到一個完整的參與權，與WHO雙向互動，台灣可以把資訊提供給WHO及其他國家，也可以獲得WHO所擁有的資訊，台灣專家應能進入WHO場域與其他國家的專家交換意見，討論各項公共衛生與健康議題。

海外僑團促護照標撤「ROC」

另外，台灣的中華航空近日運送口罩等物資支援外國時，因其英文名稱「China Airlines」而不時被誤認為中國大陸公司，引發改名討論。蔡英文表示，問題核心在於「辨識性」，行政院長蘇貞昌說得很好，政府強化台灣在各項事件，包括飛機或其他代表台灣的事物上有更強的辨識性，「這是我們要一起努力的」。

更名熱潮還延伸到護照上，全球近50個海外台灣人社團周三（15日）發表聯合聲明，要求台灣政府在護照上以「Taiwan」為唯一英文名稱，而非現時封面印有「Taiwan」和「Republic of China」。

白宮上月求援 台贈美50萬口罩

《華盛頓郵報》報道，白宮國家安全委員會（NSC）上月曾向台灣求援，同月24日台方捐贈50萬個口罩運抵美國，其中白宮預留3600個。台灣外交部昨表示，不會評論美方如何分配口罩。

NSC員工沒有居家辦公，也非一線醫護，不能獲發口罩，NSC上月發現口罩存量不足，原打算私下購買，但境內已無存貨。 NSC官員上月14日致電台灣政府一名官員，後獲准供應。當時台灣有口罩出口禁令，知情人士稱，這批口罩得以出口，是基於政府對政府層級的安排。口罩抵達後，絕大部分交聯邦政府庫存，支援一線醫護，NSC獲得3600個，其中一半分給白宮的醫療組，另外1800個則留給NSC員工。

台灣外交部稱，「台美防疫伙伴關係聯合聲明」3月18日發布，台承諾提供美國每周10萬個醫療口罩，首批50萬個上月已運美。美國供台的30萬件防護衣原料，近半已製成成品並運抵台灣。

（抗疫新階段）