一周23確診 爆「一傳十」個案成「反面教材」 哈爾濱市長被約談促反思整改

斥對嚴峻形勢欠認識 未內防反彈

《黑龍江日報》報道，黑龍江省委副書記、省長王文濤15日下午就哈爾濱防控工作不力，約談哈爾濱市市長、市應對疫情工作指揮部總指揮孫喆，嚴厲批評。王文濤表示，當前全國疫情防控總體形勢持續向好，哈爾濱卻出現聚集疫情，反映指揮部對疫情防控的重要及對嚴峻形勢認識不足，充分暴露管控措施不落實，「內防反彈」工作不力，市指揮部要向省指揮部作深刻檢查，並認真反思整改。

王文濤說的聚集疫情，至少有兩宗，4月10日發布的無症狀感染者曹×與同日發布的確診病例郭×、無症狀感染者王×和李×均為親友關係，家庭成員之間交往頻繁，導致交叉感染。另3月29日，確診者郭×、無症狀感染者王×、確診者陳×及其兒子等7人聚餐，導致5人感染。4月2日及6日，陳×又分別在兩家醫院導致病區患者和陪護人員感染，即「一傳十」的個案。王文濤要求哈爾濱要堅決管住小區、村屯門，特別要管住聚集聚餐等行為。要在市內率先鼓勵更多人自費做核酸檢測，篩檢無症狀感染者。

市衛健委主任被免職 1月已公示

孫喆表示誠懇接受批評，對省指揮部提出整改要求照單全收，專班推進落實，盡最大可能切斷傳播路徑，堅決遏制疫情蔓延擴散。《北京日報》微信公號「長安街知事」稱，哈爾濱連夜召開市委常委會會議，表示要深刻汲取教訓，認真反思查找薄弱環節，補上漏洞短板。

同日，哈爾濱市人大常委會決定免去秦德亮市衛健委主任職務，由丁鳳姝接任。秦德亮2014年由市畜牧獸醫局局長「跨界」市教育局局長，引發輿論爭議，2016年底再次「跨界」就任當地衛生系統。《新京報》指出，此次任免今年1月疫情之初就已公示。

在昨日的省疫情發布會上，哈爾濱市衛生健康委員會稱，該市現有確診病例23宗，現有無症狀感染者16宗。市正擴大排查範圍，強化管控檢測。目前已排查2051人，1855人已作核酸檢測和血清抗體檢測。

（綜合報道）

（抗疫新階段）