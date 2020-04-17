國安部長：研建生物安全治理體系 專家：料由國安統合 或與他國合作

促提升情報蒐集研判能力

今年2月14日，國家主席習近平在「中央全面深化改革委員會」會議上，已提出要將生物安全納入國安體系，全面提高國家生物安全治理能力。陳文清在＜總體國家安全觀的生動實踐和豐富發展＞文中提出，要「全面加強對生物安全等非傳統安全問題的研究，全面分析我國生物安全面臨的內外風險挑戰，系統規劃國家生物安全風險防控和治理體系建設，切實提高生物安全治理能力」。文章表示，從此次疫情看，統籌傳統安全與非傳統安全，是今後一個時期完善國家安全體系重要着力點。

陳文清又指出要完善各地區各部門維護國家安全運行機制，加強涉國安情報信息的蒐集、匯總、研判，提升對「黑天鵝」、「灰犀牛」等各類風險的預測、預警、預防能力。

專家：昔軍政安全機構各自為政

內地軍事評論員、解放軍退役上校岳剛認為，中國所面臨的生物安全層面威脅，包括新冠病毒或甲流等，尤其在全球環境極其不穩定的時期，有必要梳理相關的威脅和做出防範。他稱，過往軍方和政府都有相關的安全機構，但雙方「各自為戰」，且涉生物研究或疾控甚至於出入境檢驗檢疫等部門也互相獨立；疫情使中國意識到整合相關職能部門，以防患未然的迫切。若將生物安全納入國安範疇，則意味着國安機構將統籌一切可能統籌的機構，整合與分析相關的職能部門的資訊。

岳剛認為，未來內地或會組成涉生物安全的全新架構，並由國安部門統一統籌，也可能與其他國家相關機構聯合，建立相關機制。

而在新冠病毒來源問題上，中美至今爭論不休，美國霍士新聞（Fox News）前日再援引「多名消息人士」稱，病毒源自武漢實驗室。總統特朗普表示政府正在徹查。美國有線新聞網絡昨（16日）引述美國情報與保安官員報道，美國政府正調查新冠病毒來源，包括調查病毒源自中國武漢一間實驗室的說法。消息稱，調查為發生大型事件後的常見做法，但目前任何結論仍言之尚早。

外交部發言人趙立堅昨表示，病毒源頭應交科學家和醫學專家研究。

（抗疫新階段）

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