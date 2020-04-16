林書豪網文被轟替大陸護航 引網民爭議

綜合台媒報道，林書豪前日透過美國的「球員論壇」發表3600字長篇文章，開頭就提到：「我知道有些人希望在這篇文章中看到國與國之間的對立。他們希望這篇文章與政治有關。左派對右派。但我想說的跟政治一點關係也沒有。」

「沒精力搞對立」 籲選光明一面

林書豪稱，包括自己在內，在新冠肺炎疫情剛爆發時都沒有用足夠嚴肅的態度來看待整件事情，而只考慮到自己，不過當狀况急轉直下後，才真正意識到疫情對於自己有非常直接的影響，並開始思考如何為社會盡一份心力。

文章也提到了過去幾周美國亞裔所受到的歧視，讓他呼籲人們在這個極度黑暗的時刻，應該盡可能的選擇光明的一面，「我覺得，在全世界都為了生存而戰的時候，我們已經沒有多餘的精力去搞什麼對立、互相怪罪或是持有任何偏執的想法。但事實卻不是如此，導致我們走到現在這一步。」

除了分享心情，林書豪也透過影片宣布將捐出100萬美元（約775萬港元）作抗疫之用。

台政府盼網民理性討論

但文章發出後引來網民爭議，有網民拿他之前不滿美國總統特朗普稱「中國肺炎」的事件做文章，認為根本是為中國洗白，群起攻之。也有球迷看不慣這些批評，出聲力挺。

對於網友「灌爆」林書豪facebook，還要他「在外不要說你有台灣人的血，丟臉」。台灣總統府發言人丁允恭昨表示，希望各方網絡言論均本於理性與真實進行討論。

（抗疫新階段）