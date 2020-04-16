國安：黑客藉疫情網上竊密 年來針對兩會等活動網攻4000次

《法制日報》引述國家安全部相關負責人透露，近年來，境外APT組織加大了對中國黨政機關、國防軍工、科研院所等核心單位的攻擊活動，並延伸到關鍵信息基礎設施、能源、金融、軍民融合等各個領域。去年國安機關發現的APT多達近百個，其中一個全年針對兩會、一帶一路高峰論壇及新中國成立70周年等重大活動的定向攻擊4000餘次。

中國軍工數百份文件被竊取

案例還包括利用特種木馬，從中國航空系統數十台計算機設備竊取大量數據資料；專門搭建釣魚攻擊平台陣地，發送釣魚攻擊郵件導致中國軍工領域數百份敏感文件被竊取等。

負責人稱，當前APT竊密行為具有攻擊領域廣泛、目標多樣、技術先進，手法複雜三大特點；建議從加強網絡安全教育和技能培訓、加強網路技術防範能力建設、強化網絡安全監管、加強同國安等專業部門配合等方面加以防範。

APT攻擊領域廣泛 涉越印組織

新冠肺炎疫情期間，有APT組織被發現對中國醫療系統等進行攻擊。綜合內地媒體報道，3月中旬，越南「海蓮花」（又名APT32、OceanLotus）利用疫情話題發起攻擊活動的樣本文件，研究人員對攻擊代碼中的域名進行關聯分析發現，目標郵箱分別屬於中國某部委及武漢市多家政府機構。該組織2012年開始活躍，針對中國能源相關行業、海事機構、海域建設部門、科研院所和航運企業等進行網絡攻擊。

2月5日，內地殺毒軟件「360安全衛士」發布微博稱，印度APT組織利用肺炎疫情相關題材作為誘餌文檔，對中國醫療機構發起定向攻擊，目的可能是獲取醫療新技術、截取醫療設備數據等。去年10月，印度政府背景APT組織Bitter（又名「蔓靈花」）在Twitter上遭網民指，被控主機中有9個屬於中國。組織據稱長期針對軍工、電力、核部門等。