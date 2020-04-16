輸入個案增 哈爾濱變相封城

截至4月14日，黑龍江累計報告境外輸入新冠肺炎確診病例340宗，其中大部分由俄羅斯輸入邊境城市綏芬河。澎湃新聞報道，受疫情影響，哈爾濱多個小區昨起暫時禁止外來人員進入，並要求業主憑證出入並須測量體溫，同時封閉小區出入口；其中道外區防疫由低等級風險轉為中等風險，並啟動疫情防控二級響應。

綏芬河成重災區 湖北空運捐助物資

綏芬河代市長王永平對央視稱，該市主要面對核酸檢測能力不足，集中隔離及醫護人員輪休的酒店不足的問題。由於隔離酒店已經爆滿，部分隔離者昨已開始轉往相鄰的吉林省。而疫情已基本解除的湖北，昨天向綏芬河空運第一批捐助醫用物資。《人民日報》報道，該批物資包括醫用防護服5萬套，N95，醫用外科口罩等共300多萬隻，有創呼吸機5套，心電監護儀100台及其他醫療設備。

針對疫情態勢，王毅14日與拉夫羅夫通話時表示，中俄雙方應加強協調合作，避免人員無序流動，防止交叉感染風險，加強邊境口岸的防疫管控工作。拉夫羅夫感謝中方提供抗疫物資並派醫療專家赴俄，表示俄方高度評價中國抗疫成果，願同中方在重大國際地區問題上加強溝通協調。

國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華昨亦提到嚴防局部疫情呈爆發流行態勢，他表示，目前全國已進入常態化防控，各地要堅持應急處置與常態化的防控相結合，局部一旦出現疫情，要採取「堅決果斷的措施進行捕滅，嚴防局部的疫情發展呈爆發流行態勢」。

（抗疫新階段）