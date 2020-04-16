不滿批抗疫不力 法外長召見華大使 北京：無意作出應對不力評論

明報記者

法新社和法國國際廣播電台報道，勒德里昂在一份聲明中指出，在召見盧沙野時清楚表明，不贊同中國駐法大使館近日公開發表的一些觀點，有關言論不符合法中良好的雙邊關係。勒德里昂同時表示，自疫情爆發以來，法中一直合作，包括互相提供醫療物資，「中國和法國團結一致的行為證明，我們希望以合作的方式面對（疫情）」。

聲明沒有提及中方爭議言論的細節，但法新社指出，事關中國駐法大使館周日（12日）在官網發布的文章〈把顛倒的事實再顛倒過來——一名中國駐法國使館外交官對新冠肺炎疫情的觀察〉。該文稱，西方國家一些傳媒、專家和政客「看不得中國取得抗疫勝利，通過製造『中國延誤疫情論』和『中國掩蓋真相論』，把中國描述為造成全球疫情大流行的罪魁禍首，似乎中國成功控制疫情是罪大惡極；而西方國家輕視疫情危害性，拖延採取防控措施，導致現在疫情失控，卻成了天經地義、心安理得之事」。

稱養老院職員集體逃離 老人餓死

文章提到：「我們看到在西方國家，政客們為了自己的選票相互攻訐；提出『群體免疫』策略，讓普通百姓以生命之軀抵抗病毒屠殺；相互搶奪防疫物資；將公款購得的防疫物資賣給私營企業牟利；讓養老院的老人簽署『放棄急救同意書』；養老院護理人員擅離職守，集體逃離，導致老人成批餓死、病死；航母艦長由於呼籲上級允許被病毒感染的水兵上岸治療而被解職……種種這些，卻未見西方主流媒體大量報導，深入調查，揭露真相。」

法國《世界報》曾報道，有養老院護理員不足，加上封閉措施，一旦出現重症，可能得不到及時治療，導致養老院爆發群組感染，多人死亡。不過法國傳媒並無關於「護理人員擅離職守，集體逃離」的報道，中國大使館的文章沒有指明事件出自法國的養老院，也未提供任何證據。

中國外交部發言人趙立堅昨在記者會上回應稱，面對不實指摘，中國駐外使領館及時回應，為的是澄清事實真相、闡明原則立場、維護好國際抗疫合作大局，希望法方消除這樣的誤解，中方無意也從來沒有作出法方應對疫情不力的評論。

美威州參院議長收華領館游說電郵 回覆稱「瘋子」

另據美國之音報道，威斯康星州參院議長羅斯（Roger Roth）透露，2月和3月中國駐芝加哥總領事館人員透過私人電郵向他發信，要求他在州議會提出決議案，讚揚中國抗疫，甚至幫他擬好有關決議案，羅斯最初以為是惡作劇，後來確認電郵來自中國官方，他以「nuts（瘋子）」回覆。

德國《世界報》曾報道，德國外交部上月致函聯邦各部會，警惕來自中國的游說，建議「不要理會北京的詢問及游說」。報道引述德國情報單位指出，中國官員正就武漢肺炎疫情積極推行宣傳政策，展現中國是「可信賴的合作伙伴」，並在「冷靜應對危機」。

（抗疫新階段）

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