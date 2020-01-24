科技部：幹細胞療法效果好 針對重症 武漢完成逾200宗治療

國務院聯防聯控機制周二（14日）在北京召開新聞發布會，介紹新冠肺炎藥物研發、疫苗研製等進展情况。中新社報道，科技部生物中心副主任孫燕榮在發布會上就臨牀治療新技術介紹，表示科研攻關組已在武漢完成超過200宗幹細胞治療，從目前結果看，幹細胞應用於新冠肺炎的臨牀治療安全性良好。

增救治率 改善肺纖維化

孫燕榮表示，臨牀結果提示，一方面幹細胞治療可以通過改善肺部的炎症，提高重症患者的救治率，同時對重症康復期患者的肺纖維化方面具有比較明顯的改善作用，在臨牀上可以看到肺部病灶好轉，呼吸功能得以改善。

科技部此前稱，臨牀結果顯示，幹細胞治療新冠肺炎患者一般8到10天可以達到治癒水平。幹細胞療法是通過利用對幹細胞體外培養，移植到體內代替已損傷的細胞，從而恢復機體功能。

恢復期血漿應用取進展

除幹細胞治療外，恢復期血漿在治療中的應用也有進展。孫燕榮透露，2月份發出「千人獻漿救千人」號召以來，全國已經採集了超過2000份恢復期血漿，在臨牀上的應用也超過了700宗，顯示出了非常好的治療效果。

截至目前，科研攻關組有超過10項成果已被納入診療方案應用於臨牀救治中，有4項藥物正在開展臨牀。

中成藥連花清瘟准治新冠肺炎

此外，沙士時期研發的中成藥「連花清瘟」，近日獲批用於輕型、普通型新冠肺炎。連花清瘟生產商、河北石家莊以嶺藥業股份有限公司昨日公布，該公司生產的連花清瘟顆粒和連花清瘟膠囊，申請新增新冠肺炎適應症獲批，並在藥物說明書中的「功能主治」和「用法用量」內容部分，新加入新冠肺炎有關的補充內容。

新增藥物說明稱，「在新型冠狀病毒性肺炎的常規治療中，可用於輕型、普通型引起的發熱、咳嗽、乏力」；而在「用法用量」中，則增加「新型冠狀病毒肺炎輕型、普通型療程7-10天」。

連花清瘟在新冠疫情期間多次受到內地專家及官方推薦，並被納入多版《新型冠狀病毒肺炎診療方案》中。中國工程院院士鍾南山團隊曾稱，該藥有抑制病毒細胞複製的作用。上月23日的國務院新聞發布會上，連花清瘟和金花清感顆粒、血必淨注射液、清肺排毒湯、化濕敗毒方、宣肺敗毒方被並稱為對治療新冠肺炎具有明顯療效的「三藥三方」。

明報記者

（抗疫新階段）