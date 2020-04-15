華航運物資被當陸企 蘇貞昌：台標誌要多點

倡華航改名 蘇：涉航權不易

中央社報道，台行政院長蘇貞昌昨在立法院接受質詢時表示，華航改名涉及航權等因素，也許不是那麼簡單，「但應該讓國家的航空公司標誌台灣，確實是該努力來做的事，政府會一步步努力來做」。蘇貞昌稱，前日已要求交通部告知華航，以後運送物資時印上青天白日旗、「Taiwan Can Help」字樣就非常好，接下來也許讓華航快一點在機身或其他部分多點台灣的標誌。華航表示，已檢討改進，並發信單位主管，要求日後配合執行國家運送醫療物資專案，未獲貨主同意不得進行任何商業宣傳行為。

民進黨立委林宜瑾、林俊憲則趁勢提出「政府應立即變更台灣對外翻譯名稱為（Republic of）Taiwan或Chunghwa」的提案，並已完成提案連署。台灣總統府發言人張惇涵說，行政部門將與立法院及社會各界持續討論華航更名相關議題。不過ETtoday新聞雲引述前民進黨立委沈富雄稱，早在陳水扁政府期間就主張將華航改名，但牽涉航權、商標等問題，最後不了了之。

（抗疫新階段）